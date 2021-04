Umrl največji prevarant v zgodovini

Njegova vdova živi v enosobnem stanovanju.

Po moževi aretaciji je izgubila še oba sina. FOTO: Twitter

Zakrivil je največjo finančno prevaro v zgodovini, ki mu je prinesla 150 let zapora, iz katerega ga niso izpustili kljub moledovanju zaradi starosti in bolezni.je tako tudi umrl za zapahi v Butnerju v Severni Karolini, star je bil 82 let.Vzrok smrti ni uradno znan, že dolgo pa naj bi imel težave z ledvicami, poročajo ameriški mediji. Spomnimo, Madoff, avtor piramidne sheme, vredne okoli 20 milijard, se je v lisicah znašel leta 2008, potem ko je več let, že od 1989., upravljal premoženje številnih zaupljivih vlagateljev in denar sproti basal v žepe. Obljubljal je visoke donose za vložena sredstva in zelo dolgo tudi spretno krmaril z vplačili in izplačili, dokler ga ni finančna kriza s primanjkljajem vlagateljev pritisnila ob zid in shema je začela propadati.Nekdanjemu predsedniku borze Nasdaq in velikanu z Wall Streeta ter njegovi družini so zaplenili tako rekoč vse, s prodajo njegovega premoženja in podporo vladne korporacije za zaščito vlagateljev v vrednostne papirje so žrtvam prevare z leti le poplačali škodo.Ta pa je nepopravljiva za 79-letno, osramočeno vdovo, ki je sicer vseskozi vztrajala, da ni vedela za moževa zločinska dejanja, vsekakor pa je nadvse uživala v življenju na izjemno veliki nogi.Po moževi aretaciji in sramoti, ki je odmevala po vsem svetu, si je bolečino blažila z marihuano in alkoholom; ponoči ni spala v strahu, da se ji bo maščeval kateri od opeharjenih vlagateljev, samomor starejšega sina, ki preprosto ni zmogel več živeti v luči obsojanja, jo je povsem dotolkel. Nekaj let pozneje je zaradi bolezni umrl še drugi sin,. Zdaj živi v enosobnem stanovanju v Old Greenwichu v Connecticutu, sodišče ji je pustilo le toliko denarja, kolikor ga potrebuje za dostojno preživetje, odvzeli so ji tudi denar, ki ga je vplačevala v sklade za vnuke. Pristojnim mora naznaniti in upravičiti vsak nakup ali dvig zneska, ki je višji od stotaka.