Učiteljico je zabodel v oko: ker je star 14 let, bo odgovarjal za dejanje

Jutro se je na srednji šoli Elena García Armada Institute v španskem mestu Jerez de la Frontera na jugu države začelo s kriki, paniko in krvjo. Le malce po začetku pouka, okoli 8.25, so pred šolo že zavrla policijska in reševalna vozila. Učenec, po prvih informacijah naj bi šlo za 14-letnika, ki živi z avtizmom, je sredi učne ure iz nahrbtnika izvlekel dva noža in ranil najmanj pet ljudi, tri učitelje in dva učenca. Zdravstveno stanje učiteljice, ki jo je zabodel v oko, je resno in so jo obdržali v tamkajšnji bolnišnici, nobena izmed žrtev pa ni v smrtni nevarnosti.

Ker je star 14 let, bo v skladu s špansko zakonodajo odgovarjal za dejanje .

Po prvih informacijah je neimenovani učenec zjutraj vkorakal v učilnico, že malce kasneje pa iz šolske torbe izvlekel dva noža. Zabodel je vsakogar, ki se mu je znašel na poti, najprej sošolca pred seboj. Ob tem je kričal, da ga bo ubil. Nato je napadel druge učence in učitelje v svojem in še enem razredu. »Nisem ga dobro poznala, vendar je bil vedno sam,« je povedala ena od učenk in fanta opisala kot zelo marljivega in inteligentnega učenca, zaradi česar so se številni sošolci iz njega norčevali. Več drugih učencev je dejalo, da je bil nagle jeze in da se je večkrat zapletal v pretepe. »Napadal je vse, tudi učitelje. Skoraj bi zabodel mojega prijatelja, enega pa je zabodel v roko. Učiteljico za telovadbo je zabodel v oko,« je napad opisal eden izmed učencev. Po navedbah očividcev je poskušal nekaj sošolcev vzeti za talce, a so ga učitelji prej obvladali in razorožili. Policija je 14-letnika kmalu prijela in pri njem našla noža. Zaradi svoji let bo v skladu s špansko zakonodajo odgovarjal za dejanje.