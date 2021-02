Ubil ženo, taščo, hčerki in sebe

Gasilce je čakalo grozljivo odkritje. FOTOgrafiji: Facebook

1 in štiri leta sta bili stari deklici.

Grozljivega spoznanja so bili deležni nemški gasilci v kraju Radevormwald v zvezni deželi Zahodno Porenje - Vestfalija, ko so v petkovem popoldnevu prihiteli na požar stanovanjske hiše: »Klicali so nas, da gre za požar v stanovanjski hiši. Po takojšnji reševalni akciji je bilo najdenih pet oseb, za katere je bila vsakršna pomoč prepozna,« so najprej sporočili. Kmalu za njimi so se oglasili tudi kölnski policisti, ki jim je pripadel ta primer, ter navedli, da je v teku prepoznava pokojnih. Dan pozneje pa so nemški mediji razkrili, kako tragično je bilo ozadje požara.V hiši so namreč našli trupla zakoncev, 41-letnegater njegove 37-letne žene, njunih punčk, starih eno in štiri leta, ter truplo 77-letne Danielove tašče. Preiskovalci so ugotovili, da je Daniel z nožem umoril svojo družino, nato zažgal hišo, na koncu pa dvignil roko še nadse. Nekateri sosedje so bili osupli, saj so navajali, da je šlo za zgledno družino: Daniel in Jana sta bila tudi rejca psov. In prav ti so edini preživeli morijo.Ena od prijateljic pokojne Jane je za časopis Bild povedala, da je bila nesrečnica nekaj pred petkovo peto popoldne še na spletu. Spet drugi so navedli, da je bil Daniel Kahle nemški vojak, ki je bil tudi na mednarodni misiji v Afganistanu. Danielov krušni oče je novinarjem povedal, da je štirikratni morilec pred leti prekinil stike s svojo mamo in njim. Po nekaterih informacijah naj bi zakon razpadal, Daniela pa vendarle opisujejo kot ljubečega očeta. Skrivnostni razlog svoje krutosti je odnesel v grob.