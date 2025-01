Ubil upokojenko Miro! Živela je v strahu pred nasilnim sinom, zdaj jo je pijan pretepel do smrti

V mlaki krvi so danes zjutraj našli 69-letno upokojenko Miro Robotko, negibna je ležala v postelji svoje hiše v Srbobranu in pristojnim je bilo hitro jasno, da ji ni več pomoči. Umora upokojene Mire so policisti osumili njenega 38-letnega sina Martona Robotko, ki je v preteklosti že prestajal zaporno kazen zaradi nasilja nad njo.

Preiskovalci so po pregledu kraja zločina ugotovili, da se je kaznivo dejanje najverjetneje zgodilo sinoči, ko je Marton močno pod vplivom alkohola izgubil živce ter se spravil nad mamo, jo pretepel s pestmi ter po njej udrihal še z drugimi predmeti, ki so mu bili na dosegu roke.

Ni bilo prvič

»Njen sin že leta pije in je redko trezen. Nikoli se ni poročil, tudi zaposlen ni bil, opravljal je priložnostna dela, ki so mu jih uredili prijatelji. Vso to svojo jezo, žalost in nezadovoljstvo je stresal na svojo mamo. Nesrečna ženska je vedno prenašala udarce in žalitve, dvakrat pa je bil do nje tako nasilen, da je zaradi tega tudi moral v zapor. Obsojen je bil zaradi nasilja nad Miro, ki jo je na koncu tudi ubil,« je za Kurir povedal dobro obveščeni vir in dodal: »Verjetno ni posebnega motiva, zakaj je mamo ubil ravno zdaj. Spet se je napil, pravzaprav se verjetno sploh ni streznil. Morda mu je ženska kaj očitala, on pa je ponorel in jo pretepel do smrti.«

Z ministrstva za notranje zadeve so za Kurir potrdili, da so aretirali Martona Robotko iz Srbobrana zaradi utemeljenega suma, da je zagrešil kaznivo dejanje umora. Odredili so mu 48-urno pridržanje, s kazensko ovadbo pa bo priveden pred višjega javnega tožilca v Somboru.