Ubijajo se s slovenskimi pasoši

Z grškega otoka Krf so pred dnevi poročali o grozljivem zločinu. Pred vilo je domačin naletel na trupli. Moška sta bila ustreljena kar 29-krat, napadalci so ju tudi polili z bencinom, a ju niso sežgali. Grški preiskovalci zločinov so našli potna lista obeh žrtev in na pomoč poklicali slovenske kolege. Dokumenta sta bila namreč naša, izdala naj bi ju Upravna enota Ljubljana, podatki pa so razkrivali, da gre za slovenska državljana, 43-letnega Marka Pospiška in tri leta mlajšega Roberta Bitenca iz Ljubljane. Oba iskali s tiralicoPo poročanju tamkajšnjih občil pa so iz Ljubljane dobili odgovor, da gre za ponarejene ...