Tragedija vzela mamo (37) petih otrok, ki sprašujejo: Oče, kje je mama?

Dvorišče Splošne bolnišnice Slavonski Brod je bilo v ponedeljek najbolj žalostno mesto na Hrvaške, piše Jutarnji list. Strti on objokani ljudje, ki so prišli iz Kosova, Nemčije, Avstrije in Slovenije so prejemali informacije o svojih najdražjih, ki so nastradali v hudi prometni nesreči na avtocesti v nedeljo malo po 6. uri.Umrlo je deset ljudi, dveh še niso identificirali. Med sorodniki, ki čakajo na novice o svojih dragih, je tudi, ki je prišel iz Ljubljane. Njegov bratje umrl, ženaje bila huje poškodovana, sinova(18) in(16), ki sta utrpela lažje poškodbe, pa sta stricu opisala, kaj se je dogajalo v nedeljo zjutraj. »Sedeli smo takoj za voznikom, na mestu, kjer sedeži gledajo eden proti drugim. V času nesreče smo spali. Slišal sem krike in hrup. Potem se je vse ustavilo. Končal sem naslonjen na streho spodnje etaže avtobusa. Videl sem mrtvega očeta, ni imel znakov življenja. Brat ga je skušal izvleči, a ni mogel,« je za Jutarnji list povedal Andi, ki je bil z družino na poti na počitnice na Kosovo.je prišel iz Peći na Kosovu. V nesreči je izgubil 37-letno hči, mama petih otrok. Štirje izmed njenih otrok, ki so bili z njo na avtobusu, so preživeli. Njegov zetje videl otroke, stare 14, 12, devet in sedem let. »Zeta so spraševali: Oče, kje je mama,« je povedal Arif.Medtem so tožilci zaslišali voznika avtobusa. Dvainpetdesetletnik je osumljen izzivanja prometne nesreče. Med vožnjo naj bi bil utrujen in nesposoben za varno upravljanje avtobusa. V takšnem stanju se je preveč približal desnemu robu vozišča in zapeljal na travnato površino, kjer se je avtobus prevrnil. Ker se je nesreča končala s smrtmi, mu grozi do 15 let zapora. Voznik je po poročanju hrvaških medijev policiji najprej priznal, da je zaspal za volanom, pred tožilci pa se je očitno odločil braniti z molkom.