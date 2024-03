Tragedija na madžarskem reliju, štirje mrtvi

Štirje ljudje so izgubili življenje, še sedem je bilo poškodovanih v nesreči, ki se je zgodila na reliju Esztergom Nyerges na severu Madžarske. Kot poroča policija, je na odseku med mestoma Labatlan in Bajotvoznik voznik izgubil oblast nad vozilom in zapeljal med gledalce.

Po poročanju AFP še ni jasno, zakaj je prišlo do nesreče, preiskava še poteka. Na prizorišče so poslali več reševalnih vozil in helikopterjev, samo tekmovanje pa so prekinili.