Znano, kaj bo z glasovnico, na kateri je bilo zapisano ime pokojne Mance Košir

Stranka Vesna bo na evropskih volitvah nastopila z osmimi kandidati, prostor, kjer bi bilo zapisano ime njihove pokojne kandidatke Mance Košir, pa bo na glasovnicah ostal prazen, je na današnji seji sklenila Državna volilna komisija. V Vesni so z odločitvijo zadovoljni, saj menijo, da je tudi zaradi počastitve Mance Košir pravilna in korektna.

Državna volilna komisija je danes tudi potrdila vložene kandidatne liste Svobode, SDS, SD, Levice ter zunajparlamentarnih strank SLS in Resni.ca. Skupaj z listama NSi in Vesne, ki ju je potrdila pred časom, je torej potrjenih osem kandidatnih list.

Danes sta skupno listo vložili stranki DeSUS in Dobra država, za jutri, ko se izteče rok, pa so vložitev napovedali še Zeleni Slovenije, Pirati in lista Nič od tega.