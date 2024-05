5 stvari, ki strašno motijo ​​​​naše zdravnike: Ena navada jih še posebej moti

Čeprav se nam zdi, da smo le mi tisti, ki smo ob obisku zdravnika nadležni, pa naj bo to zaradi gneče v čakalnici ali dolgega čakanja na želeni termin, tudi zdravnikom ni lahko z nami. Ne verjamete?

Pomanjkanje zdravstvenega osebja je problem, s katerim se soočajo vsi zdravstveni sistemi po svetu, seveda tudi Slovenija. Pomanjkanje zdravnikov je povzročilo nov problem, to so preobremenjenost zdravnikov, ki morajo obravnavati preveč bolnikov. Če k temu dodamo še, da so med pandemijo delali 24 ur na dan, se danes v zdravstvenih ustanovah pogosto srečujemo s problemom izgorelosti, psihične in telesne.

Zato bi morali malo delati na svojem obnašanju, saj obstajajo stvari, ki jih počnemo ali ne počnemo, za katere so zdravniki priznali, da jim otežujejo delo, piše The Healthy.

Samodiagnoza s pomočjo dr. Googla

Začnimo s tistim, ki jih najbolj moti. Večina ljudi misli, da bodo na spletu našli najboljšo diagnozo, vendar jih običajno iskanje pripelje do najslabšega možnega scenarija in s tem nepotrebnega stresa. Čeprav je lahko bolniku v pomoč, če razišče vse, kar ga boli, da zoži seznam simptomov, zdravniki opozarjajo, da lahko samodiagnoza na spletu pogosto povzroči dodatne težave.

Nepripravljenost

Priporočilo je, da pridejo pacienti na pregled pripravljeni, to je, da prinesejo podroben seznam simptomov, pa tudi, da vedo, kdaj so se njihovi simptomi prvič pojavili in kako pogosto se ponavljajo. Poleg tega morate poznati imena in odmerke vseh zdravil, ki so vam jih predpisali.

Laganje o zdravilih ali navadah

Zdravnik ne more brati vaših misli in vas ne bo obsojal ne glede na vaše življenjske navade. Če torej želite, da vam postavi natančno diagnozo in vam pomaga na najboljši možen način, bodite iskreni in podrobno o svoji anamnezi, življenjskih navadah, povezanih s prehrano, telesno aktivnostjo, spolnim življenjem ..., saj takšne informacije pomagajo ne le zdravniku, ampak tudi vam.

Izogibanje rednim pregledom

Da bi pravočasno rešili svojo zdravstveno težavo in da bi bila predpisana terapija kar najbolj učinkovita, je potrebno redno hoditi na preglede in potrebne analize, saj s tem ne le vzpostavimo kontinuiteto oskrbe, ampak tudi zaupanje in korekten odnos do zdravnika.

Klepet po telefonu

Čeprav bi moralo to biti samoumevno, mnogi ljudje tega ne upoštevajo. Telefoniranje v čakalnici ali ordinaciji je prepovedano. Če je med čakanjem na pregled nujno treba odgovoriti na klic, pojdite ven, da boste imeli več zasebnosti, pa tudi, da ne boste motili zdravstvenega osebja.

Ob vstopu v ordinacijo je treba izključiti zvok na telefonu, saj ima zdravnik zelo malo časa, da bi se posvetil vaši težavi, zato ne potrebuje zvonjenja telefona ali poslušanja vašega pogovora in ga samo moti pri delu.