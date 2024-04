Nad primorskega tiktokerja Vegana še tožilstvo

Zoper primorskega tiktokerja Ireneja Bizjaka - Vegana, čigar sprevrženo početje so Slovenske novice razkrile 30. septembra lani, so preiskovalci zbrali dovolj dokazov, da je novogoriško državno tožilstvo vložilo obtožnico. Vegan se bo tako bržkone za svoja gnusna dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok zagovarjal na Okrožnem sodišču v Novi Gorici oziroma mu bodo sodili, saj se po kazenskem zakoniku ni dolžan zagovarjati. Novogoriški tožilci so nam potrdili informacijo, da mu je bil po vloženi obtožnici podaljšan pripor, ki bi se mu sicer iztekel včeraj. »Zadeva je v fazi pravnomočnosti obto...