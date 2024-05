Slovenski voditelj pokazal, kaj se dogaja v zakulisju snemanja Evrovizije: tega zagotovo še niste videli (VIDEO)

Ste spremljali prvi evrovizijski polfinale? Naši Raiven se je kljub napovedim s stavnic z odličnim nastopom uspelo uvrstiti v finale. Njen nastop si lahko ogledate tukaj.

Številni so si polfinale ogledali v živo. Dvorana sprejme 13.000 gledalcev. Cene za vstopnico so se gibale okrog 300 evrov. Po poročanju novinarjev z lokacije so med gledalci večinoma domačini Švedi, seveda pa ne manjka navijačev iz drugih držav.

Med Slovenci, ki so se odpravili v švedski Malmö, je tudi radijski voditelj Robert Roškar, ki je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek polfinala. Na njem je videti, kako izurjeni so organizatorji, saj v neverjetni hitrosti zamenjajo sceno za novega izvajalca.

Kot je znano, je Evrovizija predvsem šov, nastopajoči pa na sceni uporabljajo številne rekvizite. Letos impresionirajo tudi svetlobna telesa, v areni jih je namreč nameščenih kar 2200. Svetlobna telesa, LED-zasloni in laserji. Svetlobna, video- in odrska tehnologija pa poskrbi za osupljive prizore.

Danes drugi polfinale

Današnji večer je namenjen nastopu držav drugega polfinala. Med njimi so Malta, Albanija, Grčija, Švica, Češka, Avstrija, Danska, Armenija, Latvija, San Marino, Gruzija, Belgija, Estonija, Izrael, Norveška in Nizozemska.

Poleg držav, ki se bodo v finale uvrstile po glasovanju občinstva, si je sobotni nastop že tradicionalno zagotovila velika evrovizijska peterica, ki v blagajno Evropske radiodifuzne zveze prispeva največ, in država gostiteljica, Švedska.

Najbolje kaže Švici

Stavnice trenutno najbolje kažejo Švici. Ta velja za enega izmed favoritov za zmago na letošnjem izboru. Za zmago naj bi se po napovedih borili s Hrvaško in Italijo. Veliko možnosti za napredovanje iz drugega polfinala imajo tudi Nizozemska, Grčija, Izrael, Armenija in Norveška, Gruzija, Avstrija, Belgija in Estonija. Ali bodo imele stavnice prav ali se bodo uštele, kot v primeru slovenske predstavnice, bomo videli že danes pozno zvečer, ko bodo znani rezultati vseh nastopajočih v velikem sobotnem finalu.