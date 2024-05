Poslušajte svoja čustva

Zagrenjenost kaže, katero področje zahteva celjenje, saj tam še vedno zadržujete sodbe do sebe in drugih. Zamera je znak, da živite v preteklosti, ne pa v sedanjosti. Splošno nelagodje in občutek, da nekaj ni prav, usmerja našo pozornost na dogajanje, saj imamo priložnost, da nekaj spremenimo in storimo drugače kot doslej. Jeza je znak, da smo do nečesa strastni, kje so naše meje in kaj mislimo, da se mora spremeniti v svetu.

Razočaranje nakazuje, da ste si za nekaj prizadevali, da niste zdrsnili v apatičnost in vam je še vedno mar. Krivda je znak, da živite po pričakovanjih drugih, sram pa, da ste ponotranjili prepričanja drugih o tem, kdo ste ali bi morali biti, zato se morate znova povezati s sabo. Tesnoba je klic, da se morate prebuditi in ostati v sedanjosti, saj ste se zataknili v preteklosti ali prihodnosti. Žalost pokaže globino naših čustev, da nam je mar za druge in za svet.