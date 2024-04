Ljutomerčan spolno zlorabljal deklico, dobil le 5 let

Začasni predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, sodnik Branko Palatin, nam je potrdil, da je pred dnevi postala pravnomočna sodba zoper obdolženega B. S. zaradi dveh kaznivih dejanj, in sicer spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Ker je okrožna državna tožilka Jana Rogan ponudila dovolj dokazov za očitani kaznivi dejanji, je Višje sodišče v Mariboru kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo obdolženca oz. njegovega zagovornika, odvetnika Jožeta Šafariča.

Tožilka Jana Rogan je bila s svojimi argumenti bolj prepričlijva. FOTO: Oste Bakal

Zavračal krivdo

Obdolženemu B. S. je izrečena enotna kazen pet let zapora, začasni predsednik soboškega sodišča je že spisal odredbo, da se ga iz pripora, kjer je že od 9. novembra 2021, pošlje na prestajanje zaporne kazni na Dob. Tam bo obsojeni 43-letnik prebil še dobro polovico kazni, saj se v skupno sankcijo šteje tudi čas, preživet v priporu.

Obtoženi na predobravnavnem naroku ni priznal očitanih kaznivih dejanj, zato je sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislav Jug opravil glavno obravnavo. B. S. je zlorabljal žrtev iz bližnje okolice, ki je danes stara šele 12 let, sojenje je potekalo za zaprtimi vrati sodišča.

Po opravljeni glavni obravnavi in izreku prvostopenjske sodbe nam je vodja soboškega okrožnega tožilstva, višji državni tožilec Drago Farič potrdil, da je bila izrečena obsodilna sodba, in sicer za prvo kaznivo dejanje štiri leta in šest mesecev zapora, za drugo sedem mesecev zapora, enotna kazen je torej pet let zapora. Sodišče je pri izreku kazni sledilo tožilki Roganovi. Sodišče je obsojencu podaljšalo pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti. Ker je sodišče izreklo kazen, kot je predlagala tožilka, se ta ni pritožila, se je pa obramba, a so višji sodniki v celoti potrdili prvostopenjsko sodbo.

Odvetnik Jože Šafarič je spisal pritožbo na sodbo. FOTO: Oste Bakal

Žal ta zgodba o spolnem napadu na ljutomerskem koncu ni osamljen primer pedofilije v Pomurju v zadnjem času. Na Okrožnem sodišču Murska Sobota so nedolgo tega na tri leta in enajst mesecev zapora obsodili 23-letnika iz Murske Sobote, ker je spolno zlorabil bližnjo sorodnico, mlajšo od 10 let. Zavržno dejanje je celo posnel s kamero in posnetek objavil na facebooku v zaprti skupini uporabnikov. Januarja 2019 je pokrajino pretresla žalostna zgodba o osnovnošolki, ki je bila med novoletnimi prazniki žrtev 24-letnega sorodnika. Aprila istega leta je bil nato storilec z Goričkega obsojen na pet let in devet mesecev zapora, ker je ob prehodu v novo leto 2019 v Murski Soboti spolno občeval s 13-letno sorodnico.