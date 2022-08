To je moški(48), ki je z nožem moril v vrtcu (FOTO)

Moški je bil zakrinkan in je po masakru pobegnil, policija ga še išče. Zgodilo se je v zasebnem vrtcu v jugovzhodni kitajski provinci Jiangxi. Vanj je okoli desete ure dopoldne po lokalnem času vdrl neznanec in se z nožem spravil nad varovance in osebje. Starost žrtev ni znana, podrobnosti napada prav tako ne.

Motiv napada ni znan.

Policija navaja, da je krvnik nosil zaščitno masko in kapo; neuradno naj bi bilo osumljencu ime Liu Mouhui in naj bi bil star 48 let, drugih podatkov, kot je morebitni motiv za napad, niso posredovali. Poudarili so le, da si prizadevajo priti na sled morilcu, ki je takoj po krvavem obračunu pobegnil in se še vedno spretno izogiba roki pravice, poročajo tuji mediji. Zakrožili so številni posnetki policijskih in reševalnih vozil s prizorišča napada, ki so hitela pomagat žrtvam, in obupanih staršev, ki so trepetali od strahu, ko so čakali vesti o svojih otrocih; do konca redakcije, kot rečeno, ni bilo znano, ali so med žrtvami otroci ali odraslo osebje vrtca. Množični napadi so na Kitajskem, kjer državljani ne smejo biti lastniki strelnega orožja, sicer redki, je pa vse več obračunov z noži.

48 let naj bi bil star napadalec.

Napadi na vrtce in šole so zelo pogosti, največkrat pa je v ozadju maščevanje. Prejšnji mesec je napadalec z nožem ranil štiri ljudi v bolnišnici v Šanghaju, aprila lani sta bila denimo dva otroka ubita, še 16 pa ranjenih, ko je moški z nožem vdrl v vrtec na jugu Kitajske, junija lani pa je nasilnež usodno zabodel kar šest ljudi in jih štirinajst ranil sredi ulice v vzhodnokitajskem mestu Anqing. Leta 2020 pa je napadalec z nožem na osnovni šoli prav tako na jugu države ranil 37 otrok in dva odrasla.