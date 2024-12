Nove podrobnosti o detomoru: Oče je govoril, da ima davčno število 'žig zveri' (FOTO)

Pisali smo, da so včeraj na dvorišču družinske hiše v bližini Varaždina našli zakopana trupla dveh otrok, starih okoli enega leta. Hrvaška policija je aretirala njuna starša, ki sta osumljena zanemarjanja in zlorabe svojih dveh malčkov.

Preiskava poteka v sodelovanju z Županijskim državnim tožilstvom v Varaždinu, obdukcija pa naj bi razkrila vzrok smrti obeh.

Izolirana družina z verskimi povezavami

Družina, ki je bila v skupnosti izolirana, se je v Ljubeščico priselila pred približno petimi leti. Po pričevanjih krajanov sta starša, stara 38 in 34 let, živela na zadnjem posestvu vasi, obdanem z gozdom.

Po navedbah lokalnih medijev so vaščani posumili, da se z družino dogaja nekaj nenavadnega, potem ko so opazili tretjega otroka v vidno slabem stanju.

Očeta, doma iz Splita, so pogosto opazili v dolgi črni halji z brado, medtem ko matere skorajda niso videvali. Sosedje trdijo, da družina ni imela stikov z vaščani, njihov življenjski slog pa je vzbujal pozornost. Po poročanju hrvaških medijev sta se starša deklarirala kot pripadnika krščanskega religijskega gibanja mesijanski judje.

Obnašata se nenavadno

V času preiskave so organi že odkrili eno truplo, nadaljnja izkopavanja na posestvu pa so vodila do odkritja drugega trupla. Načelnik občine Ljubeščica Nenad Horvatić je za medije dejal: »Območje ekshumacije je trenutno pod nadzorom policije. O družini v naši občini ne vemo veliko, saj niso iz naših krajev. Vse podrobnosti bo razkrila preiskava.«

Starša, ki sta bila privedena, se po poročanju hrvaških medijev v priporu obnašata nenavadno. Čas preživljata v molitvi in branju Biblije, ne komunicirata z okolico. Policijski viri razkrivajo, da par ni bil uradno prijavljen na območju, kjer je živel.

Sosedje posumili zaradi otroka v slabem stanju

Povezave družine z verskim gibanjem so dodatno razkrile njihove neobičajne življenjske navade. Lokalni prebivalci poročajo, da so starši živeli povsem izolirano in da je oče večkrat vzbujal pozornost s svojim videzom in vedenjem.

»Pet let so tu, a jih nisem spoznala. Ne vem ničesar o njih.«

»Danes smo za to izvedeli, ko je prišla policija. Cel kraj je v šoku. Teh ljudi osebno nisem nikoli videla. Tu so že pet let. Občasno so prihajali, tako so rekli njihovi prvi sosedi, ampak nismo imeli stika z njimi. Niso prihajali v vas. Ne vem ničesar o njih,« je povedala predsednica Krajevnega odbora Dušanka Kanešić. »Jaz jih nisem spoznala. Tukaj poleti pri kapelici včasih mašujemo, a jih nikoli nismo videli,« je dejala.

»Niso komunicirali, a pustiš ljudem, da živijo, kakor živijo, nikomur se ne vsiljujemo. Hodili so na sprehode proti gozdu na tisto stran, kjer ni nikogar« je še povedala.

Znanci aretiranega očeta: Pridružil se je sekti, mislil je, da je davčna številka 'žig zveri'.

Slobodna Dalmacija je objavila izjave znancev Splitčana, ki je bil skupaj s svojo izvenzakonsko partnerico aretiran. Znanci pravijo, da je pred nekaj leti postal član verske sekte, kjer je spoznal svojo partnerico. Poroko sta opravila po obredu, ki ga določa njihova sekta.

Povedali so, da ni priznaval države in zakonov, njegova davčna številka pa naj bi bila 'žig zveri'. Znanci menijo, da moški v smrti otrok ni videl nič slabega, saj je verjel, da gre za »«naravni potek stvari« in »Božjo voljo.«

Tretjega otroka odvzeli

Podpredsednik hrvaške vlade in minister za notranje zadeve Davor Božinović je v saboru pojasnil, da je policija ukrepala na podlagi prijave o morebitnem zanemarjanju otrok.

»Ugotovili smo, da sta starša zaradi hude malomarnosti pri vzgoji povzročila najverjetneje smrt dveh otrok, starih približno eno leto, katerih trupli sta nato zakopala na družinskem posestvu,« je dejal. Policija je že vložila kazensko ovadbo zaradi kršenja otrokovih pravic.

Tretji otrok, ki so ga po navedbah krajanov opazili v stanju hude podhranjenosti, je bil staršem odvzet in zanj zdaj skrbi Center za socialno delo.

Več bo znano po preiskavi

Policija v sodelovanju s tožilstvom nadaljuje kriminalistično preiskavo, ki naj bi razkrila več podrobnosti o ozadju te tragične zgodbe. Obdukciji bosta določili vzrok smrti otrok, preiskovalci pa iščejo dodatne dokaze za razjasnitev okoliščin in motivov.

Javnost pričakuje odgovore in pravico za nedolžni žrtvi.