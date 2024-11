Dan po srhljivem odkritju v ljubljanskih Kosezah, na robu Šišenskega hriba oziroma Mosteca, so preiskovalci včeraj še vedno iskali sledi, ki jim bodo pomagale razvozlati uganko o tragični smrti dojenčka. Posmrtne ostanke so, kot smo poročali včeraj, našli popoldne med kosovnim odpadom, pripravljenim za odvoz na ulici Draga. Kot so sporočili, kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo ter ugotavljanje vseh okoliščin smrti. O ugotovitvah bodo obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilko. Posmrtne ostanke so našli v Kosezah, na robu Šišenskega hriba oziroma Mosteca. Nerešl...