Tako kruta je bila smrt že tako zanemarjenih štirih otrok (FOTO)

Pisalo se je leto 2021, ko je Veliko Britanijo pretresla tragična novica o smrti Kysona, Brysona, Keytona in Logana Hoath. Dva para dvojčkov, starih tri in štiri leta, so gasilci rešili iz gorečega doma v Suttonu južno od središča Londona. Izkazalo se je, da so bili otroci, ki so v bolnišnici nato umrli, v času požara zaklenjeni sami doma. Možje postave so zaradi suma zanemarjanja otrok kmalu prijeli njihovo mater Deveco Rose, ki je živela sama s sinovi. Na sodišču se je izkazalo, da je imela danes 30-letna mama dveh dvojčkov psihične težave, 16. decembra, v času, ko se je odvrtela grozljiva tragedija, pa je bila zunaj po nakupih. Porota v Old Baileyju je razpravljala tri ure in 22 minut, nato pa je obtoženko spoznala za krivo štirih točk obtožnice uboja iz nenaklepnega dejanja, ne pa tudi krutosti do otrok. Sodnik Mark Lucraft je dejal, da gre za tragičen primer. Izrek sodbe je napovedal za 15. november.

15. novembra bo izrek sodbe.

Med sojenjem so na dan prišle nekatere neprijetne podrobnosti iz življenja otrok. Dom, v katerem so umrli, je bil zanemarjen, po tleh so ležale smeti in človeški iztrebki. Stranišče in kopalnica v najeti hiši sta bila tako polna smeti, da sta bila neuporabna. Družina je živela le v eni sobi in uporabljala vedra in posode. Na stenah in tleh so bili iztrebki. Enako zanemarjen je bil vrt, ki je ritegnil podgane in druge glodavce. Sosedje so slišali, kako je mati preklinjala otroke. Starejša dva sta manjkala v šoli več tednov.