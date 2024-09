Strašljivo! 15-letnica posneta med umorom lastne matere (VIDEO)

15-letna Carly Gregg je marca v družinskem domu v Mississippiju ustrelila svojo mater Ashley Smylie in poskušala ubiti še očima. Obtožbe zanika, pri tem se sklicuje na neprištevnost.

Greggova je bila v tistem času v hudi duševni stiski in se ne spomni, da bi ustrelila svojo mamo, učiteljico matematike, je na sodišču pričal psihiater Andrew Clark. Dejal je, da verjame, da je Greggova na dan streljanja »izgubila razsodnost« za do 90 minut, saj naj bi imela luknjo v spominu po tem, ko je izpustila pse iz hiše.

Sodišče je izvedelo, da je Greggova kadila marihuano vse do usodnega dneva. Poleg tega sta ji bila predpisana Lexapro in Zoloft – obe zdravili se uporabljata za motnje razpoloženja. Psihiater je povedal, da mu je Greggova omenila, da je več let pred umorom imela »slušne halucinacije«, vendar ji glasovi nikoli niso ukazali, naj kaj stori.

Pestile so jo številne težave

»Imela je težave z razpoloženjem, motnje hranjenja, se rezala, slišala glasove in imela težave s spanjem vse do januarja 2024,« je Dr. Clark povedal na sodišču.

Po njegovem mnenju je najstnica začela kaditi marihuano približno šest tednov, preden je ubila svojo 40-letno mater. Prav tako naj bi imela težave z novimi zdravili. »Potem pa njena mama izve, da kadi marihuano,« je dejal Dr. Clark. »Za Carly je bilo to še posebej boleče, saj ji je bilo materino odobravanje izjemno pomembno. To je zanjo postala kriza.«

Najstnica je imela z mamo »tesen, a zapleten odnos« in ljubečo vez z očimom, je pojasnil Dr. Clark. Greggova pa je imela bolj težaven odnos z biološkim očetom, ki so mu diagnosticirali bipolarno motnjo.

Poskušala umoriti še očima

Tožilstvo trdi, da je po tem, ko je ustrelila svojo mater, Greggova uporabila njen telefon, da bi očima Heatha zvabila domov. Sporočilo, poslano s telefona matere, je vsebovalo besedilo: »Kdaj boš prišel domov, dragi?« Greggovo so namreč posneli, kako se sprehaja po kuhinji in se igra s telefonom ter pošilja sporočila le nekaj trenutkov po streljanju.

Ko se je Heath vrnil domov, naj bi ga Greggova ustrelila in zadela v ramo. Najstnici naj bi iztrgal orožje iz rok, nakar je pobegnila s kraja zločina.

Če bo obsojena, jo čaka od 20 let do dosmrtne zaporne kazni.