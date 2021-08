Stolpnico je ogenj popolnoma uničil

Zublji so hitro zajeli stavbo.

60

družin je ostalo brez strehe nad glavo.

Požar v 18-nadstropni stolpnici Torre dei Moro v južnem predmestju Milana, ki jo je v nedeljo popoldne ogenj popolnoma uničil, k sreči ni zahteval človeških žrtev. Gasilci so se neprekinjeno borili s posameznimi požarišči v prestižni stanovanjski stavbi, medtem ko stanovalci še vedno ne morejo verjeti, da so v 30 minutah ostali brez vsega. »Če bi spali, bi bili najbrž mrtvi,« spomnijo na tragedijo v Londonu, kjer je pred štirimi leti nočni požar v stolpnici Grenfell vzel 72 življenj.Vzrok požara v londonski stolpnici je bil pokvarjen hladilnik, ki se je vnel v stanovanju v četrtem nadstropju, nato pa so zublji hitro zajeli stavbo. Preiskava je pokazala, da je bilo bliskovito širjenje predvsem posledica nove zunanje obloge stavbe, ki je bila izdelana iz aluminijastih kompozitnih plošč. Izvajalci, ki so prenavljali objekt, so se med delom odločili za cenejšo oblogo, ki pa je bila bolj gorljiva.V Milanu so se taki tragediji izognili, saj požar ni zahteval žrtev, je pa moralo približno 20 ljudi poiskati zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima. Številni objokujejo tudi svoje domače živali, ki jih niso mogli rešiti, ko so bežali, da bi si rešili lastno življenje.Zagorelo je v nedeljo ob 17.30, po prvih podatkih v 15. nadstropju, ogenj pa se je bliskovito razširil. Ko so zavohali dim, so na ulico številni stekli kar v copatih, in tisto, kar so imeli na sebi ter pri sebi, je vse, kar jim je ostalo, poročajo mediji.Kaj točno je vzrok požara, bo pokazala preiskava. Gasilci so se še v ponedeljek zjutraj borili s posameznimi požarišči v stavbi, ob tem pa pregledovali stanovanje za stanovanjem. Rokave bodo zavihali tudi statiki. Bojijo se namreč, da so dolge ure ognja in visokih temperatur poškodovale tudi konstrukcijo, zato obstaja nevarnost rušenja. Stanovalci pa pričajo, da se je ogenj širil prek fasade. »Zatrdili so nam, da so plošče, ki pokrivajo fasado, ognjevarne, a so se stopile kot maslo.«