Srce parajoče zadnje besede najstnika, preden ga je ubil vrstnik

15-letni Alfie Lewis je bil novembra lani zaboden do smrti pred očmi svojih sošolcev, ki so v tem trenutku odhajali iz šole v Leedsu v Angliji. Za umor je obtožen njegov neimenovani vrstnik, ki zločin zanika.

Prisotni so slišali, da je Alfie storilcu pred usodnim trenutkom rekel, naj se umiri. Storilec sicer zanika umor in trdi, da je deloval v samoobrambi.

Obtoženec je bil pred dejanjem vesel kot običajno

Na sodišču so prebrali izjavo ene od učiteljic, ki je dejala, da storilčevo vedenje med zadnjo uro 7. novembra ni izstopalo. »Bil je tako živahen kot klepetav. Obnašal se je kot po navadi,« je pisalo.

Učiteljica je povedala, da je obtoženi »hitro zapustil učilnico«, ko se je pouk končal, a dodala, da »je to storila tudi večina drugih učencev, kot je običajno«. Dodala je: »Z absolutno gotovostjo lahko trdim, da v njegovem vedenju med uro ni bilo ničesar, kar bi me presenečalo. Z ničimer ni nakazal svojih namenov.«

Alfieja pogrešajo tako sošolci kot družina. FOTO: Facebook

Sodišče je zaslišalo tudi obtoženčevega prijatelja, s katerim sta se na dan dogodka skupaj vračala iz šole. Priča je povedala, da tisti dan s sošolcem ni bilo nič čudnega, žrtve ni omenil, niti kakšnih skrbi. Ko sta se sprehajala, sta le videla Alfieja samega ob križišču v bližini osnovne šole.

Razkril je še: »Običajno sva skupaj odšla iz šole, a tokrat mi je prečkal pot in šel v Alfiejevo smer. Res sem bil zmeden, zakaj me je kar pustil, tako da sem kar nadaljeval hojo.«

»Videl sem, kako drži nož«

Obtoženec naj bi bil videti »bolj osredotočen«, ko je zagledal Alfieja. Sodišču je povedal, da je, ko je odhajal, slišal žrtev zavpiti: »Pomiri se.« Nato je dodal: »Obrnil sem se in videl, kako drži nož in napada Alfieja.«

Povedal je, da je žrtev takrat hodila vzvratno, obtoženec pa je po napadu zbežal. Dejal je tudi, da noža prej ni videl in da ne ve, kje je bil, preden ga je storilec uporabil.

Deklica, ki je videla incident, je opisala, da je videla fanta, ki »nedolžno stoji« in se mu približa drug fant. »Ne vem, kaj je počel, ampak stal je tam in ni delal ničesar, drugi tip pa je prišel do njega. Začela sta se potiskati. Tisti v sivi obleki je padel na tla in zavpil. Padel je na hrbet s koleni navzgor.«

Deklica je rekla, da je drugega fanta, ki je nosil šolsko uniformo, videla le od zadaj, a bilo je jasno, da je trikrat zamahnil z nožem. Deček v sivi, je dejala, je imel dvignjene roke in videti je bilo, da je poskušal potisniti drugega fanta nazaj. Dodala je: »Takrat sem bila res prestrašena. Nisem videla vseh podrobnosti. Samo razmišljala sem 'pokliči policijo ali kaj podobnega'. Bila sem preveč prestrašena, da bi karkoli naredila.«

Nož je prinesel od doma

Druga priča je dejala: »Nisem prepričana, kaj je bil predmet spora. Vendar Alfie njemu ni naredil ničesar. Videti je bil nedolžen, ni dvignil pesti proti napadalcu.«

Na vprašanje, ali je žrtev brcnila obtoženca, je dejala: »Alfie se ni uprl. Bal se je za svoje življenje.« Žrtev in storilec naj bi bila v preteklosti dvakrat zapletena v prepir, vendar nikoli ni bilo nič hujšega.

Napadel ga je s 13-centimetrskim kuhinjskim nožem. FOTO: Facebook

Na usodni dan naj bi najstnik ob koncu šolskega dne hodil po ulici, da bi se srečal s prijatelji, ko ga je vrstnik, ki je bil takrat star 14 let, napadel s 13-centimetrskim kuhinjskim nožem, ki ga je prinesel od doma.

Obdukcija je pokazala, da je bila za mladeniča usodna 14 cm globoka vbodna rana na prsnem košu, ki mu je prebodla srce. Več informacij sledi.