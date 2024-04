Zaradi sončnega mrka ubila partnerja in vrgla otroke iz drvečega avtomobila

Astrološka vplivnica, ki naj bi jo vodil strah pred nebesnim dogajanjem, je na dan sončnega mrka podivjala: do smrti je zabodla svojega partnerja in iz drvečega avtomobila vrgla svoja otroka, nato pa je s trčenjem ubila še sebe.

34-letna Danielle Johnson je 8. aprila - na dan, ko je redek pojav popolnega sončnega mrka pogreznil dele sveta v temo - v Los Angelesu izvedla svoj morilski pohod. V dneh pred napadom je na družbenih omrežjih izrazila prepričanje, da bo sončni mrk »utelešenje duhovne vojne«.

Vplivnica, ki je objavljala pod imenom Ayoka, je imela več kot 100.000 sledilcev, na svoji strani pa je pogosto objavljala teorije zarote. Pred ponedeljkovim divjanjem je na portalu X objavila sporočila, v katerih je ljudi pozvala, naj se »zbudijo, apokalipsa je tu«, in svoje sledilce opozorila, da morajo »izbrati stran«.

Z ubijanjem naj bi po navedbah policije začela v zgodnjih jutranjih urah. Losangeleška policija je v izjavi zapisala, da se je Johnsonova v ponedeljek okoli 3.40 zjutraj doma zapletla v prepir s svojim 29-letnim partnerjem Jaelenom Chaneyjem.

Ubila osemmesečnega otroka

Prepir se je stopnjeval, Johnsonova je postala nasilna in Chaneyja zabodla do smrti. Nato naj bi v avto naložila svoja otroka, stara devet let in osem mesecev, ter pobegnila s kraja dogodka.

Okoli 4.30 zjutraj je iz avta med vožnjo vrgla svoja otroka. Devetletnica je preživela, vendar je pri padcu utrpela zmerne poškodbe. Mlajši otrok je umrl.

Poročnik losangeleške policije Guy Golan je za Fox11 povedal, da je osemmesečnega otroka sredi ceste povozil nasproti vozeči promet in da je umrl na kraju nesreče. »Ko je devetletnica padla na sredino avtoceste, se je poškodovala in spustila dojenčka,« je dejal g. Golan.

Sončev mrk. FOTO: Romolotavani, Getty Images

»Devetletnici je v naglici, da bi se umaknila z avtoceste in da je ne bi povozil promet, uspelo priti na rob ceste, vendar je bilo prepozno za dojenčka. Ta je podlegel poškodbam.«

Trčila v drevo

Johnsonova je nato nadaljevala vožnjo in pospešila do hitrosti več kot 100 kilometrov na uro, preden je okoli 5. ure zjutraj trčila v drevo v mestu Redondo Beach. Trčenje je bilo zanjo usodno.

Truplo partnerja so našli nekaj čez 7. uro zjutraj, ko so sosedje opazili, da so vhodna vrata na stežaj odprta. Soseda je za ABC7 povedala, da je grozljiv prizor odkrila, ko je opazila krvavo sled, ki je vodila do Johnsonove hiše.

»Njihova vrata so bila na široko odprta, na tleh je bila kri, sled pa je vodila do dvigala, videla sem tudi nekaj krvi na stenah,« je povedala.

Policija še ni ugotovila, kaj je Johnsonovo spodbudilo k morilskemu divjanju.

Golan je za Associated Press dejal, da so preiskovalci sicer pregledali njene objave na družbenih omrežjih, vendar mrka ne štejejo za dejavnik, »ker preprosto ne vemo, zakaj je storila, kar je storila«.

»Zbrali smo vsa dejstva, kar smo jih lahko, vendar brez njene izjave nimamo ničesar bolj oprijemljivega od objave na X, ne vem, kakšno težo lahko pripisujete napovedi, ki pravi, da se začenja apokalipsa. To je eden najhujših umorov, kar smo jih imeli v Los Angelesu,« je dodal.

Preiskovalci losangeleške policije so povedali, da sta Chaney in Johnson hodila približno tri leta in živela skupaj, Golan pa je dodal, da do tedaj med njima ni bilo zabeleženega nasilja, poroča CBS.