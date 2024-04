Škandal zaradi brata osumljenca za Dankin umor: so ga mučili in pretepli do smrti?

Poročali smo že, da je v policijskem pridržanju umrl Dalibor Dragijević (40), mlajši brat osumljenca umora dveletne deklice Danke Ilić v Boru. Ob tem so se pojavile informacije, da je umrl nasilne smrti, čeprav je srbsko ministrstvo za notranje zadeve javnost najprej obvestilo, da je šlo za naravno smrt. Policija je trdila, da mu je 6. aprila na policijski postaji postalo slabo, toda policisti naj bi ga surovo pretepli in mu povzročili poškodbe, zaradi katerih je umrl.

»Informacija je, da je bil krut umor storjen z zlorabo in mučenjem«

Sanja Radivojević, višja pravna svetovalka Beograjskega centra za človekove pravice, je poudarila: »Če imajo informacije iz medijev, in vsi jih imamo, so dolžni ukrepati po službeni dolžnosti. Informacija je, da je bil krut umor storjen z zlorabo in mučenjem. Za to je zagrožena kazen 40 let, tudi dosmrtna,«.

Danka Ilić. FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek

Nova.rs sicer neuradno poroča, da pokojni Dalibor Dragijević v času smrti niti ni bil pridržan. »Naloga tožilstva je, da izvede neodvisno, učinkovito in nujno preiskavo o tem, ali so uradne osebe prekoračile pooblastila, tega človeka pretepli in povzročili njegovo nasilno smrt. Ni opravičila, tožilec ne more reči, da čaka obdukcijski zapisnik, ker je poklicno dolžan ukrepati, če je ta podatek javno dostopen v medijih,« je še opozorila Radivojevićeva.