Sosedje Koste K. v šoku, sprejeli drastično odločitev: Niti na kraj pameti nam ni prišlo, da snuje zlo

Sosedje iz stavbe v središču Beograda, kjer je do 3. maja živel Kosta K. (14), ki je zagrešil masaker v osnovni šoli Vladislav Ribnikar na Vračarju in pri tem ubil devet otrok in paznika, so se odločili prepovedati snemanje in fotografiranje skupnih prostorov v večnadstropni stavbi.

Obvestilo o tej prepovedi so obesili na sam vhod v soliter, sporočilo pa je bilo natipkano z rdečimi krepkimi črkami:

»Obveščamo vas, da se je stanovanjska skupnost odločila za prepoved snemanja notranjosti objekta v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu zasebnosti in pravicah najemnikov. Snemanje notranjosti stavbe, vključno s hodniki, vhodnimi vrati katerega koli stanovanja, stopniščem, dvoriščem in skupnimi prostori ni dovoljeno. Ta prepoved velja za vse vrste snemanj, vključno s fotografijami, video in zvočnimi posnetki,« piše na papirju, nalepljenem na vhodna vrata.

Že dovolj srhljivo

»Pridejo sem, se posnamejo in slikajo vrata stanovanja, kjer je živel morilec. Kričijo, zvonijo po domofonu, tolčejo po vratih, delajo nekakšne rekonstrukcije in »poti smrti«. Pred tremi meseci so poškodovali vhodna vrata stanovanja fantove družine in napisali slabšalno sporočilo. Vse to posnamejo, poslikajo in nato naložijo na Tiktok, Instagram in YouTube. Vse je iz sebe, tega terorja ne moremo več prenašati. Siti smo vsega,« je povedal eden od najemnikov, drugi pa je dodal, da jim je dovolj srhljivo, da je »z njimi do včeraj pod isto streho živel množični morilec in da je tistega usodnega jutra od tam odnesel smrtonosno orožje, s katerim je ubil njegove prijatelje v šoli«.

Morali so odreagirati

»Verjemite, ne počutim se dobro niti ob misli, da je med temi zidovi delal načrt za umor in seznam za ubijanje. Tistega otroka smo videli, a nam še na kraj pameti ni prišlo, da bi si tako hudobijo izmislil, kaj šele, da bi jo lahko uresničil. Po vsem tem so začeli sem prihajati obskurni liki, obiskovati našo stavbo, slikati, snemati. Zato smo morali odreagirati, zaradi teh fanatikov in bolnih ljudi,« pove sogovornik.

Mimogrede, na družbenih omrežjih se skoraj vsak dan pojavljajo posnetki in slike, ki poveličujejo Kosto K. Poznavalci pojasnjujejo, da je tovrstna podpora zločincu nesprejemljiva, a tudi skrb vzbujajoč trend.

»To počnejo iz različnih razlogov, vendar morajo službe, ki se s tem ukvarjajo, pravočasno odreagirati. Videti, kdo so ti ljudje in se z njimi pogovoriti. Vse objave je treba nadzorovati in sankcionirati,« je za Kurir povedala psihoterapevtka Dragana Ivanović in dodala: »Tisti, ki na tak način govori o storilcih umorov, so tudi sami potencialni storilci tovrstnih zločinov. Zato je pomembno, da se ukvarjamo s preventivo.«

Plaz patologije

Psihiatrinja dr. Tatjana Vlašković je za Kurir pred tem pojasnila, da »zdaj imamo plaz patologije, otroci so polni idej, in to negativnih. Zelo pomembno je, da so zdaj vsi pripravljeni, otroke je treba spremljati, na vse se je treba odzvati. Gotovo je, da nam manjka kolektivne empatije. Otroci tekmujejo, kdo bo bolj priljubljen, za vsako ceno. Vse samo za čim več všečkov,« je dejala, poroča informer.rs.