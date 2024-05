Zaradi odvzema otrok Mitja nad sodišče s smrdečim gnojem (FOTO)

Dokler so v noči na praznik, med torkom in sredo, dela mnogi Prekmurci uživali na različnih kresovanjih ter drugih prireditvah in dogodkih, so kar nekaj dela imeli tudi policisti PU Murska Sobota. Poleg fizičnega napada na policista, kar se je zgodilo nedaleč od Murske Sobote, je še posebej odmeval dogodek, ki se je pripetil kar v središču prekmurske prestolnice. Že zjutraj nam je namreč znanec, domnevno gre kar za storilca, sporočil kako se pred okrožnim in okrajnim sodiščem v Murski Soboti »nahaja slika, ki potrjuje, da smo tudi moški žrtve, prevečkrat tudi samega sistema....« Priložil je tudi fotografije na pločniku pred sodiščem raztrošene zemlje, pomešane z gnojem, ki zelo zaudarja, in vse skupaj pospremljeno z dvema zapisoma o tem, kaj storilca moti.

Poklicali smo tudi Branka Palatina, predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki nam je zatrdil, da so ga o dogodku zjutraj opozorili iz bližnjega zapora, o čem je potem bila obveščena policija in druge ustrezne službe. Dodal je, da gre za družinsko zadevo, ki je ne more komentirati, je pa povedal, da ravnanje stranke, ki je v aktivnem postopku na njihovem sodišču, vsekakor obsojajo.

Palatin nam je tudi pojasnil, da je zemlja delno na javni površini, kolesarski stezi, zato je za čiščenje po ogledu policije aktivirana Komunala Murska Sobota, ki bo storilcu najverjetneje izstavila račun.

Ali gre za kaznivo dejanje ali prekršek bo znano po policijskem ogledu in šele takrat bo znana usoda znanega storilca, ki po mnenju Palatina ni ubral pravi način reševanja svojih družinskih težav, katere menda trajajo vsaj tri leta, odkar sta se ločila z ženo...

