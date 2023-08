Vložena tožba proti staršem morilca Koste (14)! To so zahteve družin žrtev poboja

Starši in drugi družinski člani žrtev masakra na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja so danes vložili tožbo proti družini Koste Kecmanovića (14), ki je v sredo, 3. maja, ubil deset ljudi, devet učencev in šolskega paznika.

»V pravdnem postopku je bila vložena tožba zaradi opravičevanja že določenih začasnih ukrepov. Eno tožbo je torej vložilo skupno 27 tožnikov. Toženi so bili tudi mladoletnik ter mati in oče. Zoper očeta so bili predhodno v kazenskem postopku, zoper mamo pa v pravdnem postopku določeni začasni ukrepi prepovedi razpolaganja in odtujitve premoženja. Tožba je bila vložena za povrnitev nepremoženjske škode za pretrpljene duševne bolečine zaradi smrti bližnjega, kakor tudi za pretrpljeni strah. Prav tako je bila s to tožbo zahtevana denarna renta, torej bodoče plačilo določene denarne vsote od dneva sodbe do izteka pogojev za to za pretrpljene duševne bolečine zaradi smrti bližnje osebe,« pravi vir, seznanjen s primerom.

Vladimir Kecmanović FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube

Vprašanje višine zahtevka

Seveda pa je vprašanje, kakšen bo izid postopka, ali bo tožbeni zahtevek uspel ter v kakšnem delu in v kakšni višini. Višje sodišče v Beogradu je v civilnem postopku zoper dečkovo mamo odločilo začasni ukrep v zvezi z nepremičnino v njeni lasti, in sicer blokado za prodajo in najem.

Spomnimo, mati morilca je lastnica stanovanjskih zgradb, zemljišč in avtomobilov. Mimogrede, pravdni postopek je potekal samo proti materi, proti očetu pa teče kazenski postopek, v skladu s katerim so bili zoper njega in njegovo premoženje sprejeti začasni ukrepi.

