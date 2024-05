Na pomurski avtocesti zagorelo vozilo, to je bil razlog

Okrog 9.30, je na avtocesti iz smeri Murska Sobota v smeri Maribora, pred odcepom za Dragučovo prišlo do požara na vozilu, ki so ga nato gasilci uspešno pogasili. Voznik in sopotnica v vozilu nista poškodovana, so sporočili iz PU Maribor.

Vzrok požara je tehnična napaka na električni napeljavi.

Nastala je gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000,00 evrov. Avtocesta je bila po poročanju prometnoinformacijskega centra na tem odseku nekaj časa zaprta.