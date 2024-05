Vlomil, okradel in oskrunil planinsko kočo: »Človek brez vesti, kančka sočutja, morale in pohlepen« (FOTO)

Hribi imajo svojevrsten bonton, ki je nekoliko drugačen od običajnega. Med drugim se vsi planinci med seboj pozdravljajo, smeti pa vedno odnesejo v dolino. A žal je praksa pogosto drugačna od teorije, in mnogi smeti puščajo kar v naravi. Včasih pa prihaja še do hujših incidentov.

Bralec Peter nas je opozoril, da so zaposleni v Vojkovi koči na Nanosu v ponedeljek doživeli hladen tuš: nekdo je namreč grdo oskrunil njihovo lastnino in povzročil veliko materialno škodo.

»Hvala tebi, ki si nam za zadnji delovni dan poskrbel, da smo ostali brez besed, kaj je človek sposoben narediti v hribih! Ko misliš, da si doživel v hribih vse, vidiš, da je človek brez vesti, kančka sočutja, morale in pohlepen,« se zapisali v objavi na družbenem mediju.

Odtrgal vrata in uničil pulte

»Da si nas okradel in naredil veliko materialno škodo, da si pobral denar, pijačo za planince, sladkor in med, pa Frutabele, upamo, da so tudi dobre,« so nadaljevali.

A to še ni vse, kar je podlež storil: »Polomil kavni aparat in ožigosal pulte s planinskimi žigi. Razbil tečaje vrat in jih po opravljenem delu nasadil na mesto. Da si ukradel spominčke koče in magnetke ... Si pa res pravi fenomen«.

»Hvala še enkrat za nepozaben zadnji dan. Ampak mi smo ga oddelali brez težav. Zate pa bo poskrbela karma,« so zaključili.

To pa ni edina skrunitev, ki je je bil deležen Nanos v zadnjem času. Zadnje čase se povsod po Sloveniji pojavljajo religiozni grafiti, nepridipravi kar v naravi zapisujejo besedo »Jezus«. S tem so povzročili nemalo ogorčenja in oskrunili nekaj najlepših pohodnih točk.

Morda bi bilo bolje, če bi vero nosili v srcu in izražali v temu namenjenih ustanovah, naravo pa pustili pri miru.