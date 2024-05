Nenadoma se je poslovil znani Ptujčan, glavni tajnik SD se mu je poklonil z ganljivimi besedami

Kot poroča več medijev, je umrl Vinko Mandl. Bil je direktor marketinga v Ptujski kleti, pa tudi bivši svetnik Mestne občine Maribor.

Dejan Levanič, glavni tajnik stranke Socialnih demokratov, mu je v slovo zapisal: »Dragi naš Vinko. Ne morem verjet, da te ni več med nami. Človek na mestu, poln življenja, veseljak in dobričina. Iskreno dober prijatelj, ki te bom neizmerno pogrešal. Ostal nam boš v najlepšem spominu. Brez tebe ni več to to. Radi te mamo! Iskreno sožalje družini.«