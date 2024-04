Šokantno razkritje: brat osumljenca za umor Danke ni umrl naravne smrti

Dalibor Dragijević (40), brat enega od osumljencev izginotja in umora dveletne deklice Danke Ilić, je 7. aprila umrl na policijski postaji v Boru, je ugotovil Inštitut za sodno medicino v Beogradu, navaja Radar.

V sodnomedicinskem poročilu je tako navedeno, da so na njegovem truplu številne poškodbe, zato so izvedenci ugotovili, da je šlo za nasilno smrt.

Jasno vidne sledi pretepa

Kot je znano, so v soboto, 6. aprila, na policijski postaji v Boru za 48 ur pridržali osumljenega Daliborja Dragijevića, ker da je pomagal svojemu deset let starejšemu bratu Dejanu, ki je osumljen umora deklice, da truplo preselita za zdaj neznano kam. Isto noč so policisti sporočili, da je Dalibor umrl naravne smrti, potem ko je popil pijačo. V sporočilu za javnost še piše, da je Dalibor kljub pravočasni reakciji policistov in zdravnikov, ki so poskušali oživljati, ob 3.10 umrl.

Ekspertiza inštituta za sodno medicino v Beogradu pa je pokazala, da Dalibor Dragijević ni umrl naravne smrti, temveč zaradi pretepa, katerega sledi so bile jasno vidne, in podrobno opisane v izvedenskem poročilu.