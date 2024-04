Na stranišču ga je ugriznila podgana, zdaj je v bolnici zaradi smrtonosne okužbe

Obisk stranišča se je za moškega končal s tragedijo, potem ko ga je ugriznila podgana. Odhitel je v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima redko in potencialno smrtonosno okužbo.

Kanadčan se je zdravil zaradi hude bakterijske okužbe, ki jo je dobil zaradi glodavca, ki je nanj prežal na toaleti. Ko je 76-letnik žival opazil, jo je poskušal odstraniti, a ga je ugriznila v dva prsta.

Izpuščaj pri leptospirozi. FOTO: Nn

Odšel je na urgentni oddelek bolnišnice v Montrealu, kjer so mu zdravniki zagotovili oskrbo ran in cepivo proti tetanusu, poroča Canadian Medical Association Journal. Odpustili so ga, vendar se je po 18 dneh vrnil z vročino, glavoboli in bolečinami v trebuhu. Tudi njegov krvni tlak je bil nizek in zdravstveno osebje je ugotovilo, da ima pospešen srčni utrip.

Milijon primerov letno

Moškega so odpeljali na oddelek za intenzivno nego, saj je kazal znake sepse. Vzeli so vzorce krvi in urina ter odkrili, da ima leptospirozo, nalezljivo bolezen, ki se z živali prenaša na ljudi.

Okužba je redka, saj vsako leto v ZDA poročajo le o približno 100 do 150 primerih. Po vsem svetu se letno pojavi več kot 1 milijon primerov, kar povzroči skoraj 60.000 smrti. Simptomi leptospiroze so največkrat blagi in jih je mogoče zamenjati z gripo ali mrzlico denga.

Vključujejo zvišano telesno temperaturo, glavobol in bolečine v mišicah, pa tudi bolečine v trebuhu, drisko, kašelj in izpuščaj. Približno 10 % primerov postane hudih in lahko povzroči disfunkcijo več organov.

Na srečo to ni veljalo za Kanadčana, ki je popolnoma ozdravel.