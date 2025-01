Sledili so mu milijoni, zdaj so našli njegovo truplo. Roke in noge zvezane, šlo je za brutalno usmrtitev  ... (VIDEO)

Mehiški mediji pišejo, da je bil youtuber El Pinky ubit, za njegovo smrt pa naj bi bil odgovoren mehiški kartel.

El Pinky, s pravim imenom Agustín Paul, je bil umorjen pri 22 letih.

Njegovo truplo so našli v kraju Culiacán v zvezni državi Sinaloa. Roke in noge je imel zvezane z vrvjo, vzrok smrti pa naj bi bila strelna rana v glavo.

Razjezil naj bi napačen mamilarski kartel.

Policija domneva, da je umor povezan s kriminalnimi dejavnostmi, ki vključujejo znane mamilarske kartele v regiji. El Pinkyja naj bi obtožili sodelovanja s konkurenčno organizacijo, kartelom La Mayiza, kar naj bi po lokalnih virih razjezilo kartel Sinaloa, navaja Daily Star.

Mučili so ga

Lokalne oblasti so sporočile, da so njegovo truplo našli v podeželskem delu Culiacána. Preiskava še poteka, a prvi podatki kažejo, da so mladeniča mučili, preden so ga ubili. Rane na njegovem telesu ter zvezanost rok in nog nakazujejo na brutalno usmrtitev – znak, ki ga pogosto povezujejo s kartelno dejavnostjo na tem območju.

Smrt El Pinkyja je močno odmevala na družbenih omrežjih, oboževalci pa so izrazili žalost in jezo zaradi izgube.

Omrežje X so preplavile fotografije njegovega trupla in posnetek, kako ga pretepajo, z okrvavljenim obrazom in zaprtim očesom. Mehiške oblasti so sporočile, da bodo nadaljevale preiskavo, da bi odkrile odgovorne za zločin, a skeptiki pravijo, da primera verjetno ne bodo rešili.