Še smrkavi vandali uničili hišo z žagami, sekirami: Izpulili so pipe, risali grafite, zažigali, razbijali ...

Skupina fantov je uničila hišo para s šestimi spalnicami z motornimi žagami, sekirami in udarnimi kladivi. Razbili so starine in celo uničili ženino poročno obleko, so sporočili z britanskega sodišča.

Medtem ko lastnikov stanovanj maja lani ni bilo, je skupina iz njihove garaže vzela orodje in začela svoj enomesečni vandalizem. Na 1,4 milijona evrov vrednem posestvu na britanskem otoku Wight so povzročili za skoraj 350.000 evrov škode.

Gre za sedem fantov, starih od 11 do 15 let.

Fantje, nekateri stari komaj 11 let, so uničili slike, vitraže, lestence in starinsko uro ter po hiši razpršili belilo, oljno barvo in kečap.

Ko so izpulili pipe, je v kopalnici iztekala voda, na tla pa postavili tobogan, na stenah pa napisani grafiti, navaja Insider.

»To je nesmiselno in zdi se, kot da je skozi hišo prešla nevihta. Zgroženi smo nad hudim vandalizmom in poskusi zažiga naše lastnine. Potrebovali bomo veliko časa, da si bomo finančno in čustveno opomogli od tega dogodka,« je dejala lastnica hiše Joanne Pittard.