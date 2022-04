Ruskega milijonarja in podpornika Putina našli mrtvega: ustreljeni tudi njegova noseča žena in hči

Nekdanjega funkcionarja Kremlja in nekdanjega podpredsednika banke Gazprombank Vladislava Avajeva so našli mrtvega v njegovem luksuznem stanovanju v Moskvi. Policija pa je odkrila tudi trupli njegove noseče žene Jelene (47) in njune hčerke Marije (13). Po podatkih policije so podlegli strelnim ranam.

Domneva se, da gre za umora in samomor, saj naj bi Avajev v rokah držal orožje, prav tako je bilo stanovanje od znotraj zaklenjeno. Motivi ostajajo nejasni, sosedje pa sumijo, da so sankcije, ki jih je Zahod uvedel proti Rusiji, vplivale tudi na Avajevovo bogastvo, kar bi lahko bil sprožilec za zločin.

Avajev je med drugim veljal za ključni člen pri načrtu Vladimirja Putina, da se zahodu maščuje s plačilom plina v rubljih.