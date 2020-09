Rokoborca so usmrtili

Afkarijev odvetnik trdi, da ni dokazov o njegovi krivdi.

Iran je v Širazu kljub številnim protestom mednarodnih organizacij usmrtil rokoborca. Športnika, starega 27 let, so obesili v zaporu Adel-Abad na jugu države. Obsodili so ga, ker naj bi med protivladnimi protesti v Širazu leta 2018 zabodel varnostnika, so sporočile iranske oblasti in še, da je uboj priznal, vendar so Afkari, njegova družina in organizacije za človekove pravice poudarjali, da so oblasti priznanje dobile le zaradi hudega mučenja. Tudi njegov odvetnik trdi, da ni dokazov o njegovi krivdi, povedal je še, da so mu pred usmrtitvijo prepovedali videti družino, kar sicer določa zakon. Iransko pravosodje trditve o mučenju zanika.Prejšnji teden so številni najvidnejši člani rokoborske skupnosti protestirali proti smrtni obsodbi Afkarija, mednarodno združenje športnikov, ki šteje več kot 85.000 članov, je pozvalo, da je treba Iran izločiti iz svetovnega športa, če bodo rokoborca usmrtili; predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)pa je izjavil, da so zelo zaskrbljeni, izrazili so šok in nejevero. »Mok je šokiran zaradi dogodka. Zaskrbljeni smo, da naše prošnje in tiste številnih športnikov, različnih rokoborskih in drugih združenj ter državnih organov v Iranu niso obrodile sadov. Naše misli so z družino in prijatelji Navida Afkarija,« so zapisali. K njegovi pomilostitvi je Iran pozval tudi ameriški predsednik. Oblasti so zavrnile vse prošnje in kritike lokalnih in mednarodnih organizacij. V istem primeru sta bila Afkarijeva bratainobsojena na 54 in 27 let zapora.