Razkrito, kdo je bil lastnik strmoglavljenega letala, kdo so bili potniki, ostaja skrivnost

Zasebno letalo, ki je strmoglavilo v Baltsko morje, je pripadalo nemškemu poslovnežu Karlu Petru Griesemannu. To je danes objavilo njegovo podjetje Quick Air. V podjetju niso želeli potrditi, da so bili z njim na krovu žena, hči in njen fant.

Cessna 551 avstrijskih registrskih oznak je španski Jerez de la Frontera zapustila v nedeljo popoldne. Postanek naj bi bil v Parizu, Köln pa končna postaja. A letalo je poletelo kar čez vso Nemčijo in nad Baltsko morje, kjer je tudi strmoglavilo.

Vzrok nesreče za zdaj ni znan, nemški Bild pa poroča, da je letalo kmalu po vzletu prijavilo težave s pritiskom v kabini, komunikacija z letalom pa je bila prekinjena kmalu potem, ko so zapustili Pirenejski polotok. Takrat so v akcijo stopila letala za prestrezanje. Nemška in danska vojaška letala so bila poslana v lov na letalo, iz katerega se nihče ni oglašal in je slepo letelo čez severno Evropo, vendar v letalu niso mogli videti nikogar. Na strmoglavljenja so našli dele letela in madeže olja, potnikov pa ne.

Teza vodje švedskega tima Larsa Antonssona je, da je cessna morebiti ostala brez goriva. Trupel še niso našli, za zdaj pa ni nobene uradne razlage, kaj bi se lahko zgodilo.