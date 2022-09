Znane podrobnosti strmoglavljenja letala: poleg pilota so bili na krovu še oče, mati in hči

V Baltsko morje je v nedeljo zvečer strmoglavila cessna 551 s štirimi osebami na krovu – poleg pilota še tričlanska družina iz Nemčije (oče, mati in hči). Letalo je bilo na poti iz španskega Jereza v nemški Köln, a je povsem zgrešilo smer in se znašlo nad Baltskim morjem. Kmalu po vzletu je pilot poročal o težavah s pritiskom v kabini, stik s kontrolorji zračnega prometa pa se je prekinil kmalu po tem, ko je letalo zapustilo Pirenejski polotok. Iz Nemčije, Danske in Švedske so poslali bojna letala, da bi vzpostavili stik s posadko v zraku, vendar v letalu niso videli nikogar, je povedal vodja švedske reševalne operacije Lars Antonsson.

Kot je še povedal, je letalo letelo razmeroma stabilno, dokler se ni približalo obali Latvije in začelo hitro izgubljati višino. Strmoglavilo je, ker mu je zmanjkalo goriva. »Zaradi težav s pritiskom bi lahko pilot in potniki izgubili zavest. To se lahko zgodi hitro, zlasti na višinah, na katerih letijo majhna letala,« je povedal strokovnjak za letalsko varnost Hans Kjäll.

Na kraj nesreče so prispele reševalne ekipe s čolni in helikopterji iz Latvije, Litve in Švedske. Doslej so odkrili le sledi nafte in manjše kose razbitin, a ostaja malo upanja, da bi koga našli živega.

Po poročanju španskega časnika El Pais je letalo v lasti nemške družine, ki je bila na krovu. Avstrijska tiskovna agencija APA medtem poroča, da naj bi šlo za letalo nemškega podjetja, ki je bilo registrirano v Avstriji.