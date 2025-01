Prvi dan počitnic v grozljivem požaru umrlo 20 otrok (FOTO)

V noči na torek je v enem od hotelov v priljubljenem smučarskem središču v turški provinci Bolu izbruhnil požar, v katerem je umrlo 79 ljudi, med njimi kar 20 otrok. Od njih so se poslovili v sredo.

Preiskava je pokazala, da je požar, kot so pristojni sumili že od začetka, izbruhnil v prostorih kuhinje in restavracije v četrtem nadstropju 12-nadstropnega hotela. Ta je bil v času požara skorajda polno zaseden, v Turčiji so se namreč ravno začele zimske šolske počitnice in mnogi starši so se z otroki odpravili na smučanje.

Osmerico otrok so k večnemu počitku položili skupaj. FOTO: Ozan Kose/Afp

Da je požar vzel tako veliko življenj, oblasti pripisujejo več dejavnikom. Med pomembnejšimi je dejstvo, da je bila zunanjost hotela povsem lesena, stavba pa menda ni bila ustrezno opremljena za gasilnimi aparati in požarnimi alarmi. Slednje so potrdili preživeli, eden od njih je lokalnim medijem denimo povedal, da je njegova žena v sobi zavohala dim že eno uro, preden se je požar razvil in zajel večji del stavbe, a se alarmi niso oglasili.

Gasilci so potrebovali 45 minut, da so se prebili do gorečega hotela. FOTO: Afp

Dodatne težave je predstavljala odročnost hotela, saj so gasilci potrebovali kar 45 minut, da so se po klicu na pomoč prebili do njega. Do takrat so se tisti najbolj prestrašeni gostje iz nadstropij nad gorečo jedilnico že pognali skozi okna, da bi si rešili življenje, a sta pri tem dva umrla.

V sklopu preiskave so policisti pridržali 11 ljudi, med njimi lastnika hotela. Požar so označili za eno najbolj smrtonosnih nesreč te vrste v zgodovini Turčije.