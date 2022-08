Priznal povzročitev nesreče, a so ga oprostili

Bilo je 21. junija 2019, ko je tovornjak v New Hampshiru čelno trčil v skupino motoristov: sedmerica jih je umrla, trije so bili hudo ranjeni, zdaj 26-letni šofer Volodimir Žukovski pa je policiji na prizorišču priznal, da je povzročil nesrečo, pozneje pa se je izkazalo še, da je vozil pod vplivom substanc, in sicer heroina, kokaina in fentanila!

Da je mera polna, ukrajinskemu priseljencu sploh ne bi smela biti omogočena vožnja, saj so ga dva meseca prej policisti zasačili vinjenega za volanom in mu odredili odvzem vozniškega dovoljenja, a je to zaradi postopkovnih zamud ostalo v njegovih rokah. Usodnega dne naj bi Žukovski po cesti vozil hitro in pri tem vijugal levo in desno, ko se je pred njim nenadoma znašla skupina motoristov. Trčil je vanje, končali so pod njegovim tovornjakom. Da bo zanesljivo zdaj tudi obsojen povzročitve smrti iz malomarnost in nepremišljenega ravnanja, sploh ker ga je tudi sam priznal, tako ni dvomil nihče, a strti svojci žrtev so doživeli šok in velik preobrat: porotniki so šoferja v manj kot treh urah spoznali za nedolžnega v vseh točkah obtožnice!

Vodilni v koloni je bil menda vinjen. FOTO: Bikemech/Getty Images

7 motoristov je umrlo usodnega dne.

Kot kaže, je obramba vendarle uspešno prepričala, da je v resnici nesrečo povzročil vodilni motorist v skupini, Albert Mazza ml., ki naj bi bil med nesrečo vinjen in je zato zdrsnil pod tovornjak. Uspešno so izpodbili tezo tožilstva, da je trčenje povzročil tovornjakar z vijuganjem, o čemer niso bila enotna niti mnenja vseh prič, motoristi, člani kluba Jarheads, stari od 42 do 62 let, pa da niso ustrezno poskrbeli za svojo varnost. Žukovski, ki je hvaležen za pošteno sojenje, kot je pozneje povedal, bo do nadaljnjega v pridržanju pri ameriškem uradu za priseljence, kjer bodo odločali o možnosti njegovega nadaljnjega bivanja v ZDA.