Priznal, da je vozil travo

Avstrijski kriminalisti so šele sedaj sklenili dolgotrajno preiskavo, ki se je začela junija lani z naključno prometno kontrolo v graški četrti Liebenau, v kateri so pri vozniku odkrili pol kilograma konoplje, ki jo je slednji kupil na bližnjem parkirišču supermarketa. Policisti so kmalu ugotovili, da je kupcev več, zato so pripravili koordinirano akcijo, ki je sledila po prejetju nove pošiljke: skupaj s pripadniki specialne enote Cobra so vpadli v stanovanje, v katerem so skladiščili okoli 11 kilogramov konoplje, pri tem pa (po begu po strehah in upiranju) prijeli še tri člane tolpe. Lažje poškodbe so staknili štirje policisti. V stanovanju so (ob maskirnih kapah, strelivu ter hladnem orožju) našli tudi večje vsote gotovine. Glavnima osumljencema so zasegli dva mercedesa. V promet naj bi spravili okoli 60 kilogramov konoplje, katere ulično vrednost ocenjujejo na 600.000 evrov.

V istem večeru so prijeli tudi 30-letnega Slovenca, ki naj bi prej dostavil prepovedano drogo v stanovanje. Pri njem so našli tudi slabih 40.000 evrov; še bolj pa se je obremenil sam s priznanjem, da je od lanskega junija do avgusta iz Slovenije v Gradec dostavil okoli 40 kilogramov konoplje. Blizu so prijeli še 25-letno soosumljenko: »Tridesetletnik je edini osumljenec iz Slovenije. Pri prijetju je bil sam,« je pojasnil Markus Lamb iz štajerske deželne policijske uprave, ki je razkril še: »Moški prihaja z območja Maribora in ga sumimo, da je pripeljal večje količine prepovedanih drog. Po našem vedenju je še vedno v priporu v Gradcu.« Lamb še navaja, da je po tamkajšnji zakonodaji najvišja zagrožena kazen za tovrstna dejanja 15 let zapora.