Primer Madeleine McCann: vedo, kdo jo je ubil, ali mu bodo tudi sodili?

Imajo pravega, a le posredne dokaze

Madeleine McCann oziroma Maddie, je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja v Praia da Luz na Portugalskem.



Obtožnica prihodnje leto?

Primer izginotjaše vedno buri duhove in zanimanje javnosti. Tako so nemški tožilci zdaj stoodstotno prepričan, da je obsojeni pedofil in posiljevalecubil Madeleine.Nemški tožilecje izrazil prepričanje, da imajo dovolj dokazov, da lahko vložijo obtožnico za izginotje deklice leta 2007. Osumljeni Brueckner je trenutno zaprt v strogo varovanem zaporu v Oldenburgu na severu Nemčije, kjer sicer prestaja kazen za druga kazniva dejanja.»Prepričan sem, da imamo pravega človeka, ki jo je ugrabil in ubil,« je povedal Wolters za britanski Mirror. »A želimo ga obtožiti z najbolj trdnimi dokazi,« je poudaril in dodal, da bodo preiskavali, dokler bodo obstajale dodatne sledi in informacije.Ob tem je povedal, da je med dokazi tudi analiza telefona, ki kaže, da je bil Brueckner v Ocean klubu, ko je Madeleine izginila in domnevno osumljenčevo priznanje prijatelju. »A to so vse posredni dokazi,« je izpostavil nemški tožilec.»Če bi imeli posnetek ali fotografijo mrtve deklice z njim, bi bilo drugače,«.Priznava pa, da tožilci nimajo neposrednih dokazov, da je Madeleine mrtva oziroma o tem kako je umrla. »Nimamo trupla ali DNK sledi. Ne morem povedati na podlagi česa menimo, da je mrtva. A za nas druge možnosti ni. Ni upanja, da je še živa,« je dodal.Ob tem nemški preiskovalci upajo, da bodo prihodnje leto lahko vendarle vložili obtožnico proti 44-letniku, saj so za zbiranje čim več dokazov porabili že ogromno časa.