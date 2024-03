Prihaja iz kletnih laboratorijev, mladi zaradi paranoje in halucinacij končajo na psihiatriji

Iz hrvaškega notranjega ministrstva in Zavoda za javno zdravstvo opozarjajo, da brizganje indijske konoplje z različnimi kemičnimi pripravki spreminja občasne uporabnike v resne odvisnike, ki razvijajo različne oblike psihoze, možni so tudi smrtni izidi pri konzumaciji samo enega džojnta.

Obdelava z različnimi kemičnimi spojinami

Pridelovalci konoplje, preprodajalci in trgovci s konopljo so se domislili, kako okrepiti vpliv marihuane. To počnejo, trdi sogovornik več hrvaških medijev, tako, da posušeno konopljo oziroma smolo obdelajo z različnimi kemičnimi spojinami, ki močno vplivajo na receptorje v možganih.

Davorka Gazdek iz hrvaškega zavoda za javno zdravstvo, ki se med drugim ukvarja s težavami odvisnosti, je za Hino pojasnila, da gre za bistveno povečane količine tetrahidrokanabinola (THC) v marihuani in hašišu glede na prejšnja leta. Razlog tiči v laboratorijskem gojenju konoplje. Tako nadzorovana rast rastline pomembno vpliva na nivoje nezaželenih snovi v njej. Na ministrstvu za notranje zadeve pa ugotavljajo, da je pridelava in prodaja industrijske konoplje, ki ima po zakonu ponudbe in povpraševanja nizko ceno, bolj razširjena. Poleg nizke cene vsebuje tudi izjemno nizko vsebnost THC-ja, zato ni zanimiva za uživalce lahkih drog.

Uživanje indijske konoplje ni več neškodljivo. Razvija se nevarna praksa obogatitve marihuane, industrijske konoplje in podobnih rastlin. FOTO: Črt Piksi

Toda del pridelovalcev industrijske konoplje se je v sodelovanju s preprodajalci mamil domislil, kako takšno rastlino narediti privlačno med odvisniki. Začeli so ga bogatiti s sintetičnimi kanabinoidi, ki imajo podoben psihoaktivni učinek kot klasični THC, ker se vežejo tudi na receptorje v centralnem živčnem sistemu.