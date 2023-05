Grozljiva »zombi droga« na pohodu: odvisniki si trgajo kožo in hodijo v transu (VIDEO)

Pomirjevalo za živali, imenovano Xylazine, pustoši na ulicah Filadelfije. Tranq, kot je droga dobila ime med odvisniki, je smrtonosno pomirjevalo, ki se običajno uporablja za krepitev učinkov heroina, fentanila ali kokaina. Posnetki iz mesta prikazujejo prebivalce mestne severovzhodne soseske Kensington, kako smrkajo, kadijo, vbrizgavajo in vdihavajo drogo.

To pomirjevalo ni odobreno za ljudi, ker ga veterinarji uporabljajo za uspavanje velikih živali, kot so losi, jeleni in konji, navaja The Sun.

Odprte rane, lahko pride do amputacije udov

Eden najnevarnejših stranskih učinkov injiciranja te droge so odprte rane, ki jih ustvari na koži, ki se lahko okužijo in povzročijo amputacije, če jih ne zdravimo pravilno.

Nekdanji odvisnik je za ameriške medije razkril grozljive učinke droge. Zdravilo ga je prisililo, da si je v obupanem poskusu, da bi rešil okončine, odrezal gnilo kožo. Uporabniki tranqa se prav tako pogosto ne zavedajo svoje okolice in jih je mogoče opaziti, kako hodijo v transu.

Tresenje, znojenje, nemir in vznemirjenost pa so pogosti simptomi, ki jih lahko opazimo pri zasvojenci s to nevarno drogo.