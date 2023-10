Smrtonosna zombi droga je menda že na Hrvaškem. Kako jo prepoznati?

Dve osebi sta na Hrvaškem umrli zaradi prevelikega odmerka fentanila, droge, ki je 100-krat močnejše od morfija in 50-krat od heroina, je psihiater Ivan Ćelić s Klinike za psihiatrijo Vrapče nedavno opozoril za portal Index. Gre za moška, stara 40 let, nekdanja odvisnika od mamil, ki sta se nekoč zdravili v omenjeni kliniki.

Epidemija prevelikih odmerkov v Ameriki

Preveliko odmerjanje fentanila je v zadnjih letih v ZDA postalo prava epidemija. Leta 2021 je približno 70.600 ljudi tam umrlo zaradi prevelikih odmerkov drog, ki so vsebovale fentanil. To je največ smrti zaradi prevelikega odmerka fentanila, kar jih je bilo kdaj zabeleženo v ZDA.

Ni pričakovati, da se bo EU izognila tej pereči težavi. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je nedavno med zasedanjem ZN opozoril, da ima Evropa neodkrito težavo s sintetičnimi drogami oziroma da jo bo kmalu imela.

Zakaj je fentanil večja težava kot heroin?

Fentanil je v zadnjih letih v ZDA postal večja težava kot heroin in podobne droge. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) se je število smrti zaradi prevelikega odmerka heroina v ZDA leta 2020 zmanjšalo za 7 % v primerjavi z letom 2019, medtem ko se je število smrti zaradi nezakonito proizvedenega fentanila povečalo za kar 55 %. Podoben trend se nadaljuje v zadnjih letih. Število smrti zaradi fentanila se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečalo še za 25 %. To pomeni, da se je število prevelikih odmerkov med letoma 2019 in 2021 skoraj podvojilo.

Fentanil je zelo donosen in dostopen

Eden od ključnih problemov, ki prispevajo k epidemiji prevelikih odmerkov fentanila, je, da je postal ta v zadnjih letih v ZDA dostopnejši in bolj donosen kot heroin. Razlogov je več.

Dejstvo, da je fentanil sintetična droga, pomeni, da ga je mogoče proizvesti v laboratoriju, ne da bi bile potrebne naravne surovine. Zato je poceni za proizvodnjo, donosnost naložbe v fentanil pa naj bi bila približno 1000-krat višja od naložbe.

Proizvodnja heroina zahteva gojenje maka, kar omejuje količino proizvedenega heroina in povečuje proizvodne stroške. Kilogram heroina preprodajalcu v povprečju prinese približno 60.000 dolarjev, kilogram fentanila pa približno 1,2 milijona dolarjev. Očitno je, da je donosnost naložbe v proizvodnjo heroina bistveno manjša.

Fentanil postaja cenejši

Kljub zakonitostim ekonomije, ki nakazujejo, da bi se cene fentanila sicer povečale, če se poveča povpraševanje in ovire za ponudbo trga, ki jih skuša uvesti ameriška Agencija za boj proti drogam (DEA), je danes cenejši in bolj donosen kot kdaj koli. Njegova nezakonita proizvodnja po vsem svetu hitro narašča. Z drugimi besedami, medtem ko povpraševanje raste, ponudba raste še hitreje.

Trend se začenja prelivati ​​v EU

Število smrti zaradi uživanja drog v Evropi v zadnjih letih še naprej narašča, pri čemer vodi Nemčiji. Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) je objavil, da je bila stopnja smrtnosti zaradi prevelikih odmerkov v EU leta 2021 okoli 18,3 smrti na milijon prebivalcev. Govor je o osebah, starih od 15 do 64 let.

Fentanil je sintetični opiat, podoben heroinu, in deluje približno petindvajsetkrat do več tisočkrat močneje kot heroin. V medicini in veterini se uporablja za blaženje bolečin (pogosto pri osebah, ki so zboleli za rakom) in kot anestetik. Na črnem trgu je prisoten kot prah, tablete, raztopine ali kot obliži. Pogosto se ga, zaradi povečanja potentnosti, dodaja heroinu ali se prodaja kot sintetični heroin. Fentanil in njegovi analogi povzročajo križno toleranco z ostalimi opioidi, kar pomeni, da so za doseganje istih učinkov drugih opioidov potrebni večji odmerki kot navadno. Uživa se s snifanjem, raztapljanjem pod jezikom, z obliži prek kože in injiciranjem.

Za primerjavo, ta stopnja v ZDA leta 2021 je bila 324 smrti na milijon prebivalcev, torej veliko več. Obstajajo poročila, ki potrjujejo, da tudi v EU nastajajo laboratoriji za nezakonito proizvodnjo fentanila.

Po podatkih Evropskega poročila o drogah za leto 2023 je bilo leta 2021 v EU razbitih skupno 434 nezakonitih laboratorijev za proizvodnjo sintetičnih drog. Obstajajo tudi poročila, da so mehiški nezakoniti strokovnjaki, znani kot kuharji, delali v proizvodnih obratih v EU.