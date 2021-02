Prelival kri na kliniki

67

let je star napadalec.

Natančnega motiva za strahovit napad še niso potrdili, a vse kaže, da so bile v ozadju duševne težave in zloraba psihoaktivnih snovi, poroča policija iz Alline v ameriški zvezni državi Minnesota, ki je morilca takoj prijela.Orožje je v roki držal domnevno stari znanec policije, 67-letni, udaril pa je na kliniki. Ustrelil je večkrat in zadel šest ljudi, za eno osebo so bile krogle usodne; med ranjenimi so nekateri še vedno v kritičnem stanju. Po do zdaj znanih podatkih so med žrtvami pacienti v čakalnici, ni pa še jasno, ali je zadel koga od osebja; Ulrich je imel namreč od leta 2018 prepoved približevanja enemu od zdravnikov klinike v Allini, ki leži 64 kilometrov od Minneapolisa, večkrat pa je z javnimi izgredi izražal nezadovoljstvo zaradi neurejenega sistema zdravstvenega zavarovanja v ZDA.Tožilci so sicer primer nadlegovanja zdravnika opustili, ker se je izkazalo, da je Ulrich duševni bolnik, a ga na zdravljenje kljub temu niso napotili, čeprav je bilo jasno, da možakar tudi zlorablja substance, kot sta alkohol in marihuana, pod njunim vplivom pa je tudi večkrat vozil.Ogrožal je tudi svojo luteransko cerkev, se je izkazalo, ki se ji prav tako ne sme več približevati; tamkajšnjemu pastorju naj bi poslal pismo z grozilno in žaljivo vsebino, poročajo mediji. Po streljanju so nekateri ameriški mediji poročali, da naj bi Ulrich grozil tudi z bombo, ta naj bi celo eksplodirala blizu klinike, a policija ni potrdila, da naj bi bila detonacija povezana z napadalcem.