Postrelil svojo družino in ukradel denar, da je lahko plačal pornografijo

Moški, ki je razvil noro obsedenost z lepotico, je pobil svojo celotno družino, ko so odkrili, da je vse njihove prihranke porabil za pošiljanje daril Bolgarki - večinoma spodnje perilo in spolne igrače. Grant Amato je poskušal zločin podtakniti svojemu bratu, tako da je morilsko orožje položil poleg njegovega trupla.

Adrian iz podkasta Coffeehouse Crime pojasnjuje ozadje. Grantov brat je bil izredno uspešen v študiju medicine in po teh stopinjah je želel še sam. Žal pa je bil pri študiju slab - a kljub temu je dobil službo na zdravstvenem področju.

Potem pa so ga ujeli pri kraji močnih protibolečinskih tablet: »Bolnišnica ga je takoj odpustila in vključila policijo - bil je aretiran.«

Obtožbe so bile pozneje umaknjene, a Grant je pri 29 letih ostal brez denarja, brez službe in skoraj postal brezdomec. Starši so ga vzeli nazaj k sebi, nakar se je odločil, da bo kruh služil z igranjem igric. Zato si je od staršev izposodil na tisoče dolarjev za vrhunski računalnik in kamero.

Tudi v igricah je bil neuspešen

»Njegovo igranje je bilo zelo povprečno, niti njegova osebnost ni pomagala,« razkriva Adrian v podkastu. Amato je od igric vsak mesec zaslužil približno 150 dolarjev. Namesto da bi delal na svoji spletni karieri, je vse več časa preživljal na pornografskem spletnem mestu – predhodniku OnlyFans. Počasi je postajal obseden z bolgarsko ustvarjalko vsebin po imenu Silviya Ventsislavova, s spletnim imenom Silvie.

Amato je lepo rjavolasko zasul z darili, skupaj z neposrednimi plačili za intimne video posnetke pa naj bi zanjo zapravil najmanj 200.000 dolarjev – denar, ki ga je staršem ukradel iz prihrankov.

Sčasoma so njegove kraje odkrili in oče mu je prepovedal uporabo računalnika ter napisal strog nabor pravil, ki se jih je moral držati, če jo je želel odnesti brez sodnih posledic zaradi kraje.

Grant Amato je umoril svojo družino in jim ukradel čez dvesto tisočakov, vse zaradi obsesije s pornografskimi vsebinami. FOTO: Twitter

V pogodbi, ki jo je sestavil Amatov oče Chad, je bilo natančno določeno, kaj mora storiti: »Poiskati službo, vrniti vsa posojila in ukradeni denar« - kar je skupaj znašalo več kot 320.000 dolarjev - »in se uradno opravičiti svoji družini.«

Nekaj časa se je zdelo, da Grant napreduje, potem pa je nekega dne prosil mamo za pomoč: »Jasno je videla, v kako močni čustveni stiski je njen sin,« pravi Adrian, »in zato mu je v trenutku šibkosti dala svoj telefon, da je lahko stopil v stik s Silvie preko Twitterja."

Očeta je to tako razjezilo, da je svojega sina vrgel na cesto.

S pištolo se je spravil nad bližnje

Amato je ponorel. Medtem ko je njegova mati uporabljala računalnik, se ji je približal od zadaj in jo ustrelil v glavo. Enaka usoda je čakala očeta, pokončal ga je ob vrnitvi iz službe.

Potem je vzel njegov telefon in starejšemu bratu Codyju poslal sporočilo, v katerem se je pretvarjal, da je oče, in ga prosil, naj pride domov. Takoj ko se je nesrečnež pojavil, je Amato ustrelil tudi njega, pištolo s 16 naboji pa je pustil poleg njegovega trupla.

Aretirali so ga nekaj dni kasneje. Izrekel se je za nedolžnega, po izreku obsodbe, v kateri so ga spoznali za krivega, pa je celo dejal: »Moja družina me je mesece krivila, da sem jim uničil življenja, kradel in nisem upošteval pravil, zdaj pa me krivite še za to!«

Čeprav je Florida zahtevala smrtno obsodbo, je bil morilec obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta.