Policisti v Banjaluki prijeli osebo iz Slovenije

Praktično vsak vikend, še posebej podaljšan praznični, kot je ta ob koncu oktobra in začetku novembra, se v Republiko Srbsko ter Bosno in Hercegovino, poleg tujih državljanov, ki so pri nas zaposleni, odpravi tudi veliko slovenskih državljanov različnih narodnosti tudi slovenske. Večina jih sicer gre obiskati svojce in prijatelje ter na nakupovalni »kulinarični turizem«, so pa med njimi tudi takšni, ki so jim blizu kazniva dejanja. Zato niti ne preseneča, da policisti pogosto primejo in začasno zaprejo ter seveda ustrezno sankcionirajo kar nekaj Slovencev. Poleg razgrajačev, nasilnežev in drugih kršitelje javnega reda in miru, policisti pogosto primejo tudi posameznike, ki so jim blizu prepovedane droge.

Tako je bilo tudi včeraj, v četrtek, 31. oktobra, ko so banjaluški policisti prijeli L.V. iz Slovenije, ker so pri njem našli mamila. Policijska uprava Banjaluka je sporočila, da so omenjeno osebo prijeli zaradi kršitve zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. »Pri omenjeni osebi so policisti našli in zasegli trdno snov rjave barve, ki povezujejo s prepovedano drogo hašiš, skupne bruto teže okoli 7,46 grama. O tem je bila obveščena dežurna sodnica Okrajnega sodišča v Banja Luki, Oddelek za prekrške, ki bo odločala o zadevi,« so zapisali v izjavi za medije na PU Banjaluka.