Policisti prišli na posest upokojenca, na vrtu pa imeli kaj videti. In ni bilo prvič

Hrvaški policisti so sporočili, da so na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo družinske hiše in nepremičnine 72-letnika iz Metkovića, kjer so našli mamila.

Na vrtu družinske hiše so našli tri drevesa konoplje višine 94 cm, 177 cm in 200 cm, v improvizirani sušilnici znotraj družinske hiše pa polomljene veje iste droge. Skupna teža mamila je bila 2,9 kilograma, v vejah pa so bili listi in cvetni popki, ki so vsebovali več kot 0,3 tetrahidrokanabinola.

Ni imel prvič opravka s policijo

Najdeno mamilo so zasegli, 72-letnemu moškemu pa so odvzeli prostost.

Ugotovljeno je bilo, da je storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, zoper njega pa je bila podana kazenska ovadba pri pristojnem državnem tožilstvu.

A tokrat upokojenec ni imel prvič opravka s policijo, saj so že leta 2022 med preiskavo njegove družinske hiše ugotovili, da je posadil konopljo.