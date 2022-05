Policist ubil dečka (12), potem ko se je predal: »Moje srce je strto«

Nekdanji 26-letni ameriški policist Edsaul Mendoza se je podal v lov za Thomasom J. Sideriom (12) in ga ustrelil, čeprav je vedel, da je neoborožen, poroča BBC.

Policisti so začeli lov, ker so menili, da je fantkov 17-letni prijatelj vpleten v kriminalne dejavnosti.

Mendoza je bil med štirimi policisti v civilu, ki so se 1. marca srečali s Thomasom in njegovim prijateljem, za katerega so menili, da je povezan s preiskavo ukradenega orožja, je povedal okrožni državni tožilec.

Ko so policisti fanta poskušali ustaviti, je strel razbil zadnje steklo avtomobila in fanta sta poskušala pobegniti, nato pa je Mendoza trikrat ustrelil 12-letnika. »Tretjič je streljal, čeprav je vedel, da je Thomas odvrgel orožje. Zadel ga je v hrbet in ga ubil,« je povedal Larry Krasner, okrožni državni tožilec v Filadelfiji.

Policija je Mendozo kmalu po dogodku odpustila. Tožilstvo poudarja, da večina dokazov zoper nekdanjega policista izhaja iz posnetka streljanja, ki pa ga brez odobritve sodnika ne bodo objavili.

Thomasova prababica Mary Siderio je za CBS povedala, da je zadovoljna z obtožbami proti nekdanjemu policistu: »Moje srce je strto. Ne morem spati. Nihče od nas ne more spati, občutek je grozen,«.