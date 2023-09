Pohlepnemu slovenskemu paru na Hrvaškem pripravili zasedo: moški je skušal pobegniti, a so ga dobili

Policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper dva Slovenca. V njihovih rokah sta se znašla 29-letnica in 27-letnik, ki sta osumljena dveh kaznivih dejanj – prevare in ponarejanja denarja.

V soboto zvečer, bilo je 9. septembra, se je 29-letnica v Zagrebu (Trnje) dogovorila za nakup mobilnega telefona, ki ga je 37-letnik prodajal prek spleta, piše v policijskem poročilu. Slovenka je prišla v Zagreb, z njo je bil tudi 27-letni Slovenec. Bila sta s VW Caddyem, slovenskih registrskih oznak. Izdatek za mobilni telefon sta poravnala, vendar je šlo za ponarejen denar. Nesrečni prodajalec je namreč kasneje preveril denar, ki ga je prejel, in ugotovil, da ni pristen.

Skušal pobegniti

Oškodovanec je kasneje ponovno objavil oglas za prodajo mobilnega telefona in spet se mu je javila ženska. Dogovorili so se, da se dobijo 11. septembra, ponovno na območju zagrebškega Trnja. Na kraj je prišla 29-letnica, za katero so policisti posumili, da je prav tista ženska, ki je od oškodovanca s ponarejenim denarjem kupila prejšnji mobilni telefon. Prijeli so jo, medtem pa so opazili, da se s kraja oddaljuje BMW, s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je upravljal neznani moški, s katerim pa je ženska že pred tem prišla na Hrvaško.

Bankovci, ki sta jih Slovenca uporabljala. FOTO: Pu Zagrebačka

Na območju Policijske uprave krapinsko zagorske so policisti opazili BMW, ga ustavili in potrdili, da ga je upravljal osumljeni 27-letnik, ki so ga nato prepeljali v policijske prostore zaradi kriminalistične preiskave.

Serijsko porabljala ponarejen denar

Preiskava je pokazala, da je 11. septembra zvečer 29-letnica prevarala tudi 42-letnika. Zgodba je enaka: od njega je kupila mobilni telefon, ki ga je oglaševal prek spleta. Dobila sta se, Slovenka mu je predala ponarejen denar in prevzela mobilno napravo. Moški je naknadno preveril bankovce in ugotovil, da je na večih ista serijska številka in zato posumil, da gre za ponarejen denar.

Po končani kriminalistični preiskavi sta bila Slovenca predana pripornemu nadzorniku, posebno poročilo pa je bilo podano na Občinsko kazensko odvetništvo v Zagrebu.