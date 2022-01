Pogrešanega Mateja ujele nadzorne kamere, to je povedal njegov oče (FOTO)

Poročali smo o izginotju Mateja Periša (27) iz Splita, ki je v Beogradu izginil tik pred novim letom. Obupani prijatelji in družina ga iščejo po Beogradu. Srbski Kurir poroča, da so Mateja posnele nadzorne kamere, ko je zapuščal klub Gotik in se po stopnicah spuščal na enega od splavov.

Hrvata iščejo tudi v reki Savi in ob njej. Danes je v Beograd prispel oče pogrešanega Nenad. Ta je medijem že v soboto dejal, da je njegov sin mirne narave in športnik ter da ne bi nikdar kar odšel in se nikomur javil. »Prišel sem pred eno uro in se pogovarjal s prijatelji, ki so bili tisti večer skupaj v klubu. Poskušam rekonstruirati vse, kar mislim, da bi lahko pomagalo pri preiskavi,« je dejal po prihodu v srbsko prestolnico.

Nenad je dejal še, da se je s sinom slišal nekaj ur pred njegovim izginotjem. Po njegovih besedah je bil dobre volje in vesel. Dodaja še, da je Matej treniral vaterpolo, tako da dvomi, da bi padel v reko, to pa da bi privedlo do tragičnega dogodka.

Klub zapustil brez suknjiča

Spomnimo, Mateja so nazadnje videli 31. 12. okoli 2.30 v beograjskem nočnem klubu Gotik. Visok je 188 centimetrov, ima svetle lase in oči. Oblečeno je imel črno majico, kavbojke in obute črne superge. Ko je družba v nekem trenutku ugotovila, da ga že nekaj časa ni več, so ga začeli iskati po klubu. Ob odhodu so ugotovili, da je njegov suknjič ostal v garderobi.

Nadaljevali so iskanje. Preverili so tudi, ali se je morda vrnil v apartma, kjer so bivali, a se to ni zgodilo. Zgodaj zjutraj so o izginotju obvestili policijo.